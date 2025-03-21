Мінімум інгредієнтів та часу: оригінальний рецепт запеченої капусти – дієтично і пісно

Ці запечені у духовці капустяні стейки вже давно у фаворитах серед прихильників здорового харчування. Страва не тільки обіцяє порадувати смак, але і є поживним варіантом для тих, хто прагне включити у свій раціон більше овочів, зокрема у піст.

Завдяки простоті приготування та пікантному смаку, цей рецепт неодмінно стане улюбленим серед домашніх кухарів та гурманів. Для приготування стейків знадобиться лише капуста, трохи спецій та пармезану, пише 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Запечена капуста в духовці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 молода капуста;

– 40 грамів тертого пармезану.



Для маринаду:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 3 столові ложки соусу соєвого;

– 1/4 чайної ложки перцю чорного меленого;

– 1 столова ложка сушеного часнику.

Приготування:

Капусту розріжте на скибочки завтовшки близько 3 сантиметри.

Застеліть лист пергаментом і викладіть шматки на нього.

Для маринаду змішайте часник, чорний перець, олію та соєвий соус.

Нанесіть маринад на стейки капусти та посипте пармезаном.

Запікайте їх в духовці 20 – 25 хвилин при температурі 200 градусів.

Смачного!

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