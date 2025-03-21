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21 березня, 15:52
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Мінімум інгредієнтів та часу: оригінальний рецепт запеченої капусти – дієтично і пісно

Марта Касіянчук

Ці запечені у духовці капустяні стейки вже давно у фаворитах серед прихильників здорового харчування. Страва не тільки обіцяє порадувати смак, але і є поживним варіантом для тих, хто прагне включити у свій раціон більше овочів, зокрема у піст.

Завдяки простоті приготування та пікантному смаку, цей рецепт неодмінно стане улюбленим серед домашніх кухарів та гурманів. Для приготування стейків знадобиться лише капуста, трохи спецій та пармезану, пише 24 Канал з посиланням на Storinka

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Запечена капуста в духовці

    • Час: 30 хвилин
    • Порції: 4 – 6

    Інгредієнти: 
    – 1 молода капуста;
    – 40 грамів тертого пармезану.

    Для маринаду:
    – 2 столові ложки оливкової олії;
    – 3 столові ложки соусу соєвого;
    – 1/4 чайної ложки перцю чорного меленого;
    – 1 столова ложка сушеного часнику.

    Приготування:

    1. Капусту розріжте на скибочки завтовшки близько 3 сантиметри.
       
    2. Застеліть лист пергаментом і викладіть шматки на нього.
       
    3. Для маринаду змішайте часник, чорний перець, олію та соєвий соус.
       
    4. Нанесіть маринад на стейки капусти та посипте пармезаном.
       
    5. Запікайте їх в духовці 20 – 25 хвилин при температурі 200 градусів.

    Смачного!

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