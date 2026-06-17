Ця молода картопля в рази смачніша за варену: запікаємо з часником

Молода картопелька – це легка можливість влаштувати собі свято задоволення. Зазвичай ми її варимо, однак варто спробувати піти й іншим шляхом.

Ароматна молода картопля, запечена в духовці до золотистої хрусткої скоринки з ніжною та танучою текстурою всередині, стане бездоганним варіантом для ситної вечері. А пікантний сметанно-часниковий соус надасть страві особливого гастрономічного шарму, який точно нікого не залишить байдужим, розповідає Shuba. Читайте також Лише пів ложки – і макарони ніколи не злипнуться: секрет, який приховують італійці Як запекти ароматну молоду картоплю? Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– сіль до смаку;

– 20 мілілітрів соняшникової олії;

– зелень до смаку;

соус:

– 3 зубчики часнику;

– 100 грамів твердого сиру;

– 50 грамів сметани;

– 100 грамів вершкового масла. Так легко та смачно / Фото Pixabay Приготування: Дрібну молоду картоплю ретельно промиваємо, зчищаємо тонку шкірку та приправляємо сіллю. Окремо готуємо пікантну заправку: пропущений через прес часник з’єднуємо з натертим на середній тертці сиром, густою сметаною та підталим вершковим маслом. Отриманий соус додаємо до бульби і добре все вимішуємо, щоб кожен коренеплід був рівномірно покритий сумішшю. Перекладаємо заготовку в змащену олією жароміцну форму, щільно прикриваємо зверху листом фольги й відправляємо в розігріту до 180 градусів духову шафу на 50 хвилин. Наприкінці обережно знімаємо фольгу та залишаємо страву в духовці ще на 15 – 20 хвилин, чекаючи, поки зверху утвориться апетитна золотава скоринка.