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17 червня, 12:45
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Ця молода картопля в рази смачніша за варену: запікаємо з часником

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Молода картопелька – це легка можливість влаштувати собі свято задоволення. Зазвичай ми її варимо, однак варто спробувати піти й іншим шляхом.

Ароматна молода картопля, запечена в духовці до золотистої хрусткої скоринки з ніжною та танучою текстурою всередині, стане бездоганним варіантом для ситної вечері. А пікантний сметанно-часниковий соус надасть страві особливого гастрономічного шарму, який точно нікого не залишить байдужим, розповідає Shuba

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Як запекти ароматну молоду картоплю? 

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 1 кілограм картоплі;
– сіль до смаку;
– 20 мілілітрів соняшникової олії;
– зелень до смаку;
соус: 
– 3 зубчики часнику;
– 100 грамів твердого сиру;
– 50 грамів сметани;
– 100 грамів вершкового масла. 

Так легко та смачно / Фото Pixabay

Приготування

  1. Дрібну молоду картоплю ретельно промиваємо, зчищаємо тонку шкірку та приправляємо сіллю.
  2. Окремо готуємо пікантну заправку: пропущений через прес часник з’єднуємо з натертим на середній тертці сиром, густою сметаною та підталим вершковим маслом.
  3. Отриманий соус додаємо до бульби і добре все вимішуємо, щоб кожен коренеплід був рівномірно покритий сумішшю.
  4. Перекладаємо заготовку в змащену олією жароміцну форму, щільно прикриваємо зверху листом фольги й відправляємо в розігріту до 180 градусів духову шафу на 50 хвилин.
  5. Наприкінці обережно знімаємо фольгу та залишаємо страву в духовці ще на 15 – 20 хвилин, чекаючи, поки зверху утвориться апетитна золотава скоринка.

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