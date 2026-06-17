Ароматна молода картопля, запечена в духовці до золотистої хрусткої скоринки з ніжною та танучою текстурою всередині, стане бездоганним варіантом для ситної вечері. А пікантний сметанно-часниковий соус надасть страві особливого гастрономічного шарму, який точно нікого не залишить байдужим, розповідає Shuba.
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Як запекти ароматну молоду картоплю?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– сіль до смаку;
– 20 мілілітрів соняшникової олії;
– зелень до смаку;
соус:
– 3 зубчики часнику;
– 100 грамів твердого сиру;
– 50 грамів сметани;
– 100 грамів вершкового масла.
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Так легко та смачно / Фото Pixabay
Приготування:
- Дрібну молоду картоплю ретельно промиваємо, зчищаємо тонку шкірку та приправляємо сіллю.
- Окремо готуємо пікантну заправку: пропущений через прес часник з’єднуємо з натертим на середній тертці сиром, густою сметаною та підталим вершковим маслом.
- Отриманий соус додаємо до бульби і добре все вимішуємо, щоб кожен коренеплід був рівномірно покритий сумішшю.
- Перекладаємо заготовку в змащену олією жароміцну форму, щільно прикриваємо зверху листом фольги й відправляємо в розігріту до 180 градусів духову шафу на 50 хвилин.
- Наприкінці обережно знімаємо фольгу та залишаємо страву в духовці ще на 15 – 20 хвилин, чекаючи, поки зверху утвориться апетитна золотава скоринка.