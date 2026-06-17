Ароматна молода картопля, запечена в духовці до золотистої хрусткої скоринки з ніжною та танучою текстурою всередині, стане бездоганним варіантом для ситної вечері. А пікантний сметанно-часниковий соус надасть страві особливого гастрономічного шарму, який точно нікого не залишить байдужим, розповідає Shuba.

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Як запекти ароматну молоду картоплю?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– сіль до смаку;

– 20 мілілітрів соняшникової олії;

– зелень до смаку;

соус:

– 3 зубчики часнику;

– 100 грамів твердого сиру;

– 50 грамів сметани;

– 100 грамів вершкового масла.

Так легко та смачно / Фото Pixabay

Приготування: