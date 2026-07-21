Запечене сало в банках на мільйони переглядів: робимо універсальну закуску на всі випадки життя

Часто трапляється, що довго стояти біля плити просто немає можливості. На такі випадки краще мати заготовки, які ідеально доповнять гарнір або стануть самостійним перекусом.

Навіть досвідчені господині щиро зрадіють цьому рецепту. Запечене сало в банках не просто стане порятунком у критичній ситуації, а й має усі шанси стати вашою улюбленою закускою, розповідає ютуб-канал "Смачно просто та доступно". Не дивно, що колись рецепт набирав мільйони переглядів! Як зробити запечене сало в банках? Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– підчеревина;

– сіль;

– улюблені спеції;

– трохи паприки та сушеного часнику;

– перець горошком;

– лавровий лист. Ця закуска вас підкорить: дивіться відео Приготування: Для суміші спецій з’єднайте сіль із чорним перцем, солодкою паприкою, сушеним часником та улюбленими приправами до сала. Підчеревину з гарними м’ясними прошарками наріжте порційними шматочками, які вільно проходять крізь горлечко, і щедро обваляйте її з усіх боків у сухій суміші – м’ясо вбере стільки солі, скільки потрібно. На дно чистих банок викладіть лавровий лист та горошини перцю, після чого щільно заповніть їх підготовленими шматочками. Замість металевих кришок, які можуть підгоряти, щільно обгорніть горлечка банок фольгою. Поставте банки на деко обов’язково в холодну духовку і лише потім увімкніть нагрів до 190 градусів. Як тільки вміст почне закипати (приблизно через 20 – 25 хвилин), зменште температуру до 170 градусів та тушкуйте страву ще рівно годину. Одразу після вимкнення обережно дістаньте банки й герметично закатайте їх заздалегідь простерилізованими гарячими кришками. Після повного охолодження заготовка чудово зберігається в холодильнику.