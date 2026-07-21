Навіть досвідчені господині щиро зрадіють цьому рецепту. Запечене сало в банках не просто стане порятунком у критичній ситуації, а й має усі шанси стати вашою улюбленою закускою, розповідає ютуб-канал "Смачно просто та доступно". Не дивно, що колись рецепт набирав мільйони переглядів!
Як зробити запечене сало в банках?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– підчеревина;
– сіль;
– улюблені спеції;
– трохи паприки та сушеного часнику;
– перець горошком;
– лавровий лист.
Ця закуска вас підкорить: дивіться відео
Приготування:Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Для суміші спецій з’єднайте сіль із чорним перцем, солодкою паприкою, сушеним часником та улюбленими приправами до сала.
- Підчеревину з гарними м’ясними прошарками наріжте порційними шматочками, які вільно проходять крізь горлечко, і щедро обваляйте її з усіх боків у сухій суміші – м’ясо вбере стільки солі, скільки потрібно.
- На дно чистих банок викладіть лавровий лист та горошини перцю, після чого щільно заповніть їх підготовленими шматочками.
- Замість металевих кришок, які можуть підгоряти, щільно обгорніть горлечка банок фольгою.
- Поставте банки на деко обов’язково в холодну духовку і лише потім увімкніть нагрів до 190 градусів.
- Як тільки вміст почне закипати (приблизно через 20 – 25 хвилин), зменште температуру до 170 градусів та тушкуйте страву ще рівно годину.
- Одразу після вимкнення обережно дістаньте банки й герметично закатайте їх заздалегідь простерилізованими гарячими кришками.
- Після повного охолодження заготовка чудово зберігається в холодильнику.