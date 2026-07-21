Даже опытные хозяйки искренне обрадуются этому рецепту. Запеченное сало в банках не просто станет спасением в критической ситуации, но и имеет все шансы стать вашей любимой закуской, рассказывает YouTube-канал "Вкусно, просто и доступно". Неудивительно, что когда-то этот рецепт набрал миллионы просмотров!
Как приготовить запеченное сало в банках?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– подчеревина;
– соль;
– любимые специи;
– немного паприки и сушеного чеснока;
– перец горошком;
– лавровый лист.
Эта закуска вас покорит: смотрите видео
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- Для смеси специй смешайте соль с черным перцем, сладкой паприкой, сушеным чесноком и любимыми приправами к салу.
- Подчеревину с красивыми мясными прослойками нарежьте порционными кусочками, которые свободно проходят через горлышко, и щедро обваляйте ее со всех сторон в сухой смеси – мясо впитает столько соли, сколько нужно.
- На дно чистых банок выложите лавровый лист и горошины перца, после чего плотно заполните их подготовленными кусочками.
- Вместо металлических крышек, которые могут подгорать, плотно оберните горлышки банок фольгой.
- Поставьте банки на противень обязательно в холодную духовку и только потом включите нагрев до 190 градусов.
- Как только содержимое начнет закипать (примерно через 20 – 25 минут), уменьшите температуру до 170 градусов и тушите блюдо еще ровно час.
- Сразу после выключения осторожно достаньте банки и герметично закатайте их заранее простерилизованными горячими крышками.
- После полного остывания заготовка прекрасно хранится в холодильнике.