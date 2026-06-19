Найсмачніші кабачки цього літа: запікаємо та подаємо у гірчичному соусі

Кабачки можуть бути не лише бюджетними, а й неймовірно смачними. Буквально кілька хвилин – і найсмачніша закуска цього літа вже на вашому столі.

Запечені кабачки у гірчичному соусі можуть стати одним з найкращих спогадів цього літа. Як легко приготувати просто шикарну закуску – розповідає TikTok nisenitnitsia. Цікаво Часникові стрілки – це літня любов: 3 прості способи приготування Як смачно запекти кабачки? Інгредієнти:

– кабачки;

– сіль;

– трішки олії;

– грецький йогурт;

– гірчиця;

– часник;

– кріп;

– петрушка. Ця закуска вас підкорить: дивіться відео Приготування: Кабачки наріжте кружальцями або брусочками та присипте сіллю. Залиште овочі приблизно на 15 хвилин, після чого злийте всю виділену зайву вологу. Викладіть підготовлені шматочки на деко, злегка збризніть олією і поставте запікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Для пікантної заправки з'єднайте густий грецький йогурт, класичну гірчицю та подрібнений часник. Отриманим соусом щедро полийте запечені кабачки, притрусіть зверху свіжою зеленню і поставте страву в холодильник до повного охолодження.