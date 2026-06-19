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19 червня, 18:25
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Найсмачніші кабачки цього літа: запікаємо та подаємо у гірчичному соусі

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Кабачки можуть бути не лише бюджетними, а й неймовірно смачними. Буквально кілька хвилин – і найсмачніша закуска цього літа вже на вашому столі.

Запечені кабачки у гірчичному соусі можуть стати одним з найкращих спогадів цього літа. Як легко приготувати просто шикарну закуску – розповідає TikTok nisenitnitsia.

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Як смачно запекти кабачки? 

Інгредієнти: 
– кабачки;
– сіль;
– трішки олії;
– грецький йогурт;
– гірчиця;
– часник;
– кріп;
– петрушка.  

Ця закуска вас підкорить: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Кабачки наріжте кружальцями або брусочками та присипте сіллю.
  2. Залиште овочі приблизно на 15 хвилин, після чого злийте всю виділену зайву вологу.
  3. Викладіть підготовлені шматочки на деко, злегка збризніть олією і поставте запікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  4. Для пікантної заправки з'єднайте густий грецький йогурт, класичну гірчицю та подрібнений часник.
  5. Отриманим соусом щедро полийте запечені кабачки, притрусіть зверху свіжою зеленню і поставте страву в холодильник до повного охолодження.

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