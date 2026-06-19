Запечені кабачки у гірчичному соусі можуть стати одним з найкращих спогадів цього літа. Як легко приготувати просто шикарну закуску – розповідає TikTok nisenitnitsia.
Цікаво Часникові стрілки – це літня любов: 3 прості способи приготування
Як смачно запекти кабачки?
Інгредієнти:
– кабачки;
– сіль;
– трішки олії;
– грецький йогурт;
– гірчиця;
– часник;
– кріп;
– петрушка.
Ця закуска вас підкорить: дивіться відеоНе пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Приготування:
- Кабачки наріжте кружальцями або брусочками та присипте сіллю.
- Залиште овочі приблизно на 15 хвилин, після чого злийте всю виділену зайву вологу.
- Викладіть підготовлені шматочки на деко, злегка збризніть олією і поставте запікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Для пікантної заправки з'єднайте густий грецький йогурт, класичну гірчицю та подрібнений часник.
- Отриманим соусом щедро полийте запечені кабачки, притрусіть зверху свіжою зеленню і поставте страву в холодильник до повного охолодження.