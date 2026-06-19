Запеченные кабачки в горчичном соусе могут стать одним из лучших воспоминаний этого лета. Как легко приготовить просто шикарную закуску — рассказывает TikTok-блогер nisenitnitsia.
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Как вкусно запечь кабачки?
Ингредиенты:
– кабачки;
– соль;
– немного масла;
– греческий йогурт;
– горчица;
– чеснок;
– укроп;
– петрушка.
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Приготовление:
- Кабачки нарежьте кружочками или брусочками и посыпьте солью.
- Оставьте овощи примерно на 15 минут, после чего слейте всю выделившуюся лишнюю влагу.
- Выложите подготовленные кусочки на противень, слегка сбрызните маслом и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Для пикантной заправки смешайте густой греческий йогурт, классическую горчицу и измельченный чеснок.
- Полученным соусом щедро полейте запеченные кабачки, посыпьте сверху свежей зеленью и поставьте блюдо в холодильник до полного остывания.