Апетитна запіканка з 2 кабачків та 3 яєць: таку смакоту можна готувати хоч кожного дня

Поки на полицях є кабачки, вам не доведеться довго вигадувати, чим нагодувати рідних. Цей інгредієнт дозволяє створити смакоту, практично не докладаючи зусиль!

Кабачкова запіканка на сковороді – ідеальне рішення на кожен день, яке чудово підійде навіть для сніданку. Цей рецепт виглядає "лінивим", однак дарує просто неперевершений результат, розповідає ютуб-канал "Україна готує".

Як приготувати запіканку з кабачків?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 молоді кабачки;

– 3 яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 3 столові ложки борошна;

– 2 зубчики часнику;

– невеликий пучок кропу;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Чудова ідея для кабачка: дивіться відео

Приготування: