Запеканка из кабачков на сковороде – идеальный вариант на каждый день, который отлично подойдет даже на завтрак. Этот рецепт выглядит "ленивым", однако дарит просто непревзойденный результат, рассказывает YouTube-канал "Украина готовит".

Как приготовить запеканку из кабачков?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 молодых кабачка;

– 3 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 3 столовые ложки муки;

– 2 зубчика чеснока;

– небольшой пучок укропа;

– соль и перец по вкусу;

– масло для жарки.

Отличная идея для кабачка: смотрите видео

Приготовление: