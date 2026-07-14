Запеканка из кабачков на сковороде – идеальный вариант на каждый день, который отлично подойдет даже на завтрак. Этот рецепт выглядит "ленивым", однако дарит просто непревзойденный результат, рассказывает YouTube-канал "Украина готовит".
Как приготовить запеканку из кабачков?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 молодых кабачка;
– 3 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 3 столовые ложки муки;
– 2 зубчика чеснока;
– небольшой пучок укропа;
– соль и перец по вкусу;
– масло для жарки.
Отличная идея для кабачка: смотрите видео
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- Натрите молодые кабачки на крупной терке, посолите и через 10 минут тщательно отожмите руками лишний сок.
- Смешайте их с яйцами, измельченным укропом, выдавленным чесноком, черным перцем и мукой до получения густого, но нежного теста.
- Выложите массу на разогретую и смазанную маслом сковороду, разровняйте и готовьте под крышкой на слабом огне 8 – 10 минут.
- Затем с помощью тарелки осторожно переверните корж, щедро посыпьте его тертым сыром и держите под крышкой еще 5 – 7 минут, пока сыр полностью не расплавится.
- Подавайте горячую кабачковую запеканку, нарезанную треугольниками, вместе с прохладной сметаной, свежими помидорами или легким соусом из йогурта и зелени.