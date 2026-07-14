Кабачкова запіканка на сковороді – ідеальне рішення на кожен день, яке чудово підійде навіть для сніданку. Цей рецепт виглядає "лінивим", однак дарує просто неперевершений результат, розповідає ютуб-канал "Україна готує".

Як приготувати запіканку з кабачків?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 молоді кабачки;
– 3 яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 3 столові ложки борошна;
– 2 зубчики часнику;
– невеликий пучок кропу;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження.

Чудова ідея для кабачка: дивіться відео

Приготування:

Google Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати
  1. Натріть молоді кабачки на крупній тертці, посоліть і через 10 хвилин ретельно відіжміть руками зайвий сік.
  2. Змішайте їх із яйцями, подрібненим кропом, вичавленим часником, чорним перцем та борошном до отримання густого, але ніжного тіста.
  3. Викладіть масу на розігріту й змащену олією пательню, розрівняйте і готуйте під кришкою на слабкому вогні 8 – 10 хвилин.
  4. Потім за допомогою тарілки обережно переверніть корж, щедро посипте його тертим сиром і тримайте під кришкою ще 5 – 7 хвилин, доки сир повністю не розплавиться.
  5. Подавайте гарячу кабачкову запіканкунарізаною на трикутники разом із прохолодною сметаною, свіжими томатами або легким соусом із йогурту та зелені.