Кабачкова запіканка на сковороді – ідеальне рішення на кожен день, яке чудово підійде навіть для сніданку. Цей рецепт виглядає "лінивим", однак дарує просто неперевершений результат, розповідає ютуб-канал "Україна готує".
Як приготувати запіканку з кабачків?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 молоді кабачки;
– 3 яйця;
– 100 грамів твердого сиру;
– 3 столові ложки борошна;
– 2 зубчики часнику;
– невеликий пучок кропу;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження.
Чудова ідея для кабачка: дивіться відео
Приготування:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Натріть молоді кабачки на крупній тертці, посоліть і через 10 хвилин ретельно відіжміть руками зайвий сік.
- Змішайте їх із яйцями, подрібненим кропом, вичавленим часником, чорним перцем та борошном до отримання густого, але ніжного тіста.
- Викладіть масу на розігріту й змащену олією пательню, розрівняйте і готуйте під кришкою на слабкому вогні 8 – 10 хвилин.
- Потім за допомогою тарілки обережно переверніть корж, щедро посипте його тертим сиром і тримайте під кришкою ще 5 – 7 хвилин, доки сир повністю не розплавиться.
- Подавайте гарячу кабачкову запіканкунарізаною на трикутники разом із прохолодною сметаною, свіжими томатами або легким соусом із йогурту та зелені.