31 березня, 23:55
Її часто плутають з суфле: рецепт повітряної запіканки з сиру – не треба ні граму манки
Сирна запіканка – чудове доповнення до ранкової кави або чаю після важкого дня. Вона така ніжна, що може позмагатися з суфле.
Запіканка з сиру – чудова варіант, коли хочеться потішити себе чимось смачненьким. Вона легко готується та вражає своєю ніжністю, розповідає 24 Канал.
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Рецепт запіканки з сиру
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів сиру;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки борошна;
– сіль та ванільний цукор до смаку;
– 2 столові ложки цукрової пудри.
Приготування:
- Сир покладіть у блендер та перебийте до стану пасти. За потреби додайте трішки молока.
- Додайте до маси жовтки, ванільний цукор, сіль, борошно та цукрову пудру. Збийте до однорідної маси.
- Окремо збийте білки та акуратно додайте їх до сирної маси.
- Випікайте 40 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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