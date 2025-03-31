Її часто плутають з суфле: рецепт повітряної запіканки з сиру – не треба ні граму манки

Сирна запіканка – чудове доповнення до ранкової кави або чаю після важкого дня. Вона така ніжна, що може позмагатися з суфле.

Запіканка з сиру – чудова варіант, коли хочеться потішити себе чимось смачненьким. Вона легко готується та вражає своєю ніжністю, розповідає 24 Канал. Цікаво Класика завжди актуальна: рецепт салату "Мімоза" з сардиною – він не втрачає популярності з 90-х Рецепт запіканки з сиру Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 250 грамів сиру;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль та ванільний цукор до смаку;

– 2 столові ложки цукрової пудри. Приготування: Сир покладіть у блендер та перебийте до стану пасти. За потреби додайте трішки молока. Додайте до маси жовтки, ванільний цукор, сіль, борошно та цукрову пудру. Збийте до однорідної маси. Окремо збийте білки та акуратно додайте їх до сирної маси. Випікайте 40 хвилин при 180 градусах. Смачного! Смачна страва за кілька хвилин: як приготувати омлет на воді.