Помідори можна не тільки консервувати. Вони вже є чудовою основою для супів та соусів, залишилися лише трішки з ними почаклувати.

Запастися помідорами зараз та зробити великий запас заготовок, які потім суттєво спростять ваше життя – чудове та завжди своєчасне рішення. 24 Канал радить звернути увагу на рецепт порталу "Смачненьке", завдяки якому на приготування супу або соусу вам потрібні будуть лічені хвилини. Читайте також Кацурін показав, як смачно зварити раки: все вирішує один секретний інгредієнт Як заготувати засмажку з помідорів на зиму? Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: залежно від розміру банок Інгредієнти:

– 3 кілограми помідорів сливка;

– 1 кілограм моркви;

– 1 кілограм цибулі;

– 1 кілограм болгарського перцю;

– 200 грамів часнику;

– 200 мілілітрів рослинної олії;

– 2 столові ложки солі;

– 2 столові ложки цукру. Приготування: Помідори подрібнюємо у зручний спосіб. Моркву тремо на великій тертці, цибулю та перець нарізаємо дрібними кубиками, часник натираємо на дрібній тертці. У глибокому казані розігріваємо олію й обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо моркву та смажимо разом близько 10 хвилин. Потім висипаємо подрібнені помідори й тушкуємо на сильному вогні, поки маса не зменшиться майже вдвічі. Додаємо перець, перемішуємо й тушкуємо ще 15 хвилин. Вводимо часник, сіль та цукор, готуємо ще близько 5 хвилин. Гарячу суміш розкладаємо у стерилізовані банки й одразу закатуємо. Перевертаємо догори дном, накриваємо рушником та залишаємо охолонути. Зберігаємо у прохолодному місці. Також варто звернути увагу на просту універсальну заправку, якою поділився портал Cookpad. Як заготувати засмажку з цибулі та моркви? Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 16 баночок по 0,25 літра Інгредієнти:

– 1,5 кілограма цибулі;

– 1,5 кілограма моркви;

– 2/3 стакана олії;

– 0,5-літрова банка томатної пасти 25%;

– 3 чайні ложки солі;

– 6 столових ложок цукру. Приготування: Цибулю чистимо й нарізаємо так, як звично робимо для засмажки. Моркву очищаємо й натираємо. У велику каструлю з антипригарним покриттям наливаємо олію. Коли вона нагріється, висипаємо цибулю та тушкуємо її до прозорості близько 20 хвилин. Потім додаємо моркву, томатну пасту, сіль і цукор. Ретельно перемішуємо й тушкуємо доти, доки морква стане м’якою. Якщо натерта на корейській тертці, то процес триває приблизно 40 хвилин. У цей час суміш потрібно періодично помішувати. Готову заправку розкладаємо по заздалегідь простерилізованих баночках і закриваємо кришками. Найзручніше використовувати банки об’ємом 0,25 літра – це ідеальна порція на один раз. Смачного! Яка зручна консервація стане у пригоді? Заготувати хрумкі та пікантні огірочки кружечками – це завжди вдала ідея.

А з рецептом Лілії Цвіт процес буде легким, швидким та непомітним.