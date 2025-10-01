Кулінарна візитівка Луганщини: як приготувати зелеківську зливанку
- Зелеківська зливанка є кулінарною візитівкою Луганщини, яка поєднує першу та другу страви.
- Луганщина відома такими стравами, як пташки-жайворонки, рулет по-луганськи, гарбузова каша та шахтарський торт.
Кожен український регіон має свої особливі страви. Візитівкою Луганщини є зелеківська зливанка – перша та друга страва в одному, яку готують у казані.
Зелеківська зливанка – важливий елемент кулінарної спадщини України, яку точно вартує спробувати. Це чудова нагода надати походам на природу нового шарму, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Якими стравами відома Луганщина?
Луганщина багата на оригінальні страви, які точно варті уваги українців. Це пташки-жайворонки, рулет по-луганськи, гарбузова каша та шахтарський торт, розповідає портал "Громада".
Як приготувати зелеківську зливанку?
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячого ошийка;
– 300 грамів сала;
– 1 кілограм картоплі;
– 1 склянка пшона;
– 5 цибулин;
– 2 моркви;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 пучок кропу;
– часник, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте підчеревину великими кубиками й заповніть нею приблизно дві третини казана. Поставте на вогонь і витоплюйте сало, доки не з’явиться смалець і легкий нагар на стінках посуду.
- Шкварки відкладіть, вони згодяться для заправки. М’ясо наріжте шматочками, висипте в казан і обсмажте до золотистої скоринки.
- Моркву й цибулю очистьте, вимийте й подрібніть. Якщо готуєте страву вдома, відкладіть окремо дві цибулини на заправку.
- Додайте овочі в казан і, постійно помішуючи, підсмажте їх до рівномірної готовності. Приправте спеціями, витримайте кілька хвилин і залийте окропом.
- Картоплю вимийте, очистьте й покладіть у казан цілою. Долийте води так, щоб вона покривала бульби на три пальці вище.
- Пшоно добре промийте не менше семи разів, щоб вода була прозорою. Додайте крупу приблизно через 20 хвилин після закипання води. Посоліть і залиште варитися.
- Страву можна доводити до готовності на плиті на слабкому вогні, у духовці при 150 градусах або в печі, уникаючи сильного вогню. Якщо готуєте над багаттям, варто зменшити полум’я й залишити лише жар.
- Для заправки окремо підсмажте нарізане сало з цибулею, додайте відкладені шкварки. Якщо готуєте надворі, можна обмежитися тільки ними.
- Коли картопля розвариться, зніміть казан із вогню. Настав час "зливання": каша має трохи ущільнитися й покритися тонкою плівкою.
- Обережно її зніміть, а сам казан, закривши кришкою з невеликою щілиною, нахиліть у другий чистий посуд і злийте рідку частину.
- Таким чином виходить дві страви: ситний наваристий сьорб, який можна доповнити зеленню чи часником, і зливанка – картопля з м’ясом та крупою.
- Зливанку можна злегка потовкти й щедро полити заправкою зі шкварками.
Смачного!
