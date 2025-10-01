Кожен український регіон має свої особливі страви. Візитівкою Луганщини є зелеківська зливанка – перша та друга страва в одному, яку готують у казані.

Зелеківська зливанка – важливий елемент кулінарної спадщини України, яку точно вартує спробувати. Це чудова нагода надати походам на природу нового шарму, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.



Луганщина багата на оригінальні страви, які точно варті уваги українців. Це пташки-жайворонки, рулет по-луганськи, гарбузова каша та шахтарський торт, розповідає портал "Громада". Як приготувати зелеківську зливанку? Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6 Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячого ошийка;

– 300 грамів сала;

– 1 кілограм картоплі;

– 1 склянка пшона;

– 5 цибулин;

– 2 моркви;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 1 пучок кропу;

– часник, сіль та перець до смаку. Приготування: Наріжте підчеревину великими кубиками й заповніть нею приблизно дві третини казана. Поставте на вогонь і витоплюйте сало, доки не з'явиться смалець і легкий нагар на стінках посуду. Шкварки відкладіть, вони згодяться для заправки. М'ясо наріжте шматочками, висипте в казан і обсмажте до золотистої скоринки. Моркву й цибулю очистьте, вимийте й подрібніть. Якщо готуєте страву вдома, відкладіть окремо дві цибулини на заправку. Додайте овочі в казан і, постійно помішуючи, підсмажте їх до рівномірної готовності. Приправте спеціями, витримайте кілька хвилин і залийте окропом. Картоплю вимийте, очистьте й покладіть у казан цілою. Долийте води так, щоб вона покривала бульби на три пальці вище. Пшоно добре промийте не менше семи разів, щоб вода була прозорою. Додайте крупу приблизно через 20 хвилин після закипання води. Посоліть і залиште варитися. Страву можна доводити до готовності на плиті на слабкому вогні, у духовці при 150 градусах або в печі, уникаючи сильного вогню. Якщо готуєте над багаттям, варто зменшити полум'я й залишити лише жар. Для заправки окремо підсмажте нарізане сало з цибулею, додайте відкладені шкварки. Якщо готуєте надворі, можна обмежитися тільки ними. Коли картопля розвариться, зніміть казан із вогню. Настав час "зливання": каша має трохи ущільнитися й покритися тонкою плівкою. Обережно її зніміть, а сам казан, закривши кришкою з невеликою щілиною, нахиліть у другий чистий посуд і злийте рідку частину. Таким чином виходить дві страви: ситний наваристий сьорб, який можна доповнити зеленню чи часником, і зливанка – картопля з м'ясом та крупою. Зливанку можна злегка потовкти й щедро полити заправкою зі шкварками. Смачного!

Пропонуємо приготувати цей український десерт, обравши один з рецептів.