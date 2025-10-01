Каждый украинский регион имеет свои особые блюда. Визитной карточкой Луганщины является зелековская зливанка – первое и второе блюдо в одном, которое готовят в котле.

Зелековская сливанка – важный элемент кулинарного наследия Украины, которую точно стоит попробовать. Это прекрасная возможность придать походам на природу новый шарм, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba. Читайте также Наслаждение без усилий: готовим варенье на сковороде – подойдет любая ягода или фрукт Какими блюдами известна Луганщина?



Луганщина богата оригинальными блюдами, которые точно достойны внимания украинцев. Это птички-жаворонки, рулет по-лугански, тыквенная каша и шахтерский торт, рассказывает портал "Громада". Как приготовить зелековскую сливанку? Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 1 килограмм свиного ошейка;

– 300 граммов сала;

– 1 килограмм картофеля;

– 1 стакан пшена;

– 5 луковиц;

– 2 моркови;

– 1 пучок зеленого лука;

– 1 пучок укропа;

– чеснок, соль и перец по вкусу. Приготовление: Нарежьте подчеревину крупными кубиками и заполните ею примерно две трети котла. Поставьте на огонь и вытапливайте сало, пока не появится смалец и легкий нагар на стенках посуды. Шкварки отложите, они пригодятся для заправки. Мясо нарежьте кусочками, высыпьте в казан и обжарьте до золотистой корочки. Морковь и лук очистите, вымойте и измельчите. Если готовите блюдо дома, отложите отдельно две луковицы на заправку. Добавьте овощи в казан и, постоянно помешивая, поджарьте их до равномерной готовности. Приправьте специями, выдержите несколько минут и залейте кипятком. Картофель вымойте, очистите и положите в казан целиком. Долейте воды так, чтобы она покрывала клубни на три пальца выше. Пшено хорошо промойте не менее семи раз, чтобы вода была прозрачной. Добавьте крупу примерно через 20 минут после закипания воды. Посолите и оставьте вариться. Блюдо можно доводить до готовности на плите на слабом огне, в духовке при 150 градусах или в печи, избегая сильного огня. Если готовите над костром, стоит уменьшить пламя и оставить только жар. Для заправки отдельно поджарьте нарезанное сало с луком, добавьте отложенные шкварки. Если готовите на улице, можно ограничиться только ими. Когда картофель разварится, снимите казан с огня. Пришло время "сливания": каша должна немного уплотниться и покрыться тонкой пленкой. Осторожно ее снимите, а сам казан, закрыв крышкой с небольшой щелью, наклоните во вторую чистую посуду и слейте жидкую часть. Таким образом получается два блюда: сытный наваристый сьорб, который можно дополнить зеленью или чесноком, и сливанка – картофель с мясом и крупой. Сливанку можно слегка растолочь и щедро полить заправкой со шкварками. Приятного аппетита! Какое украинское блюдо хотят украсть россияне? Россияне начали информационную кампанию, чтобы присвоить себе медовик.

Предлагаем приготовить этот украинский десерт, выбрав один из рецептов.