Найкращий друг заклопотаних господинь: готуємо швидкий жульєн на сковороді
- Жульєн можна швидко приготувати на сковороді.
- Ця страва ідеальна для заклопотаних господинь.
Інколи справ так багато, що стояти за плитою просто ніколи. В таких випадках можна приготувати смачнющий жульєн, добавку якого ваші рідні точно проситимуть.
Жульєн на сковороді – це поєднання улюблених продуктів без потреби докладати великі зусилля. Це саме той випадок, коли хочеться потурбуватися не лише про рідних, а й про себе. 24 Канал пропонує зберегти собі рецепт, яким поділився портал Shuba.
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Рецепт жульєну на сковороді
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 500 грамів печериць;
– 500 грамів курячого філе;
– 1 цибулина;
– 20 грамів вершкового масла;
– 60 мілілітрів соняшникової олії;
– 10 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів сметани;
– 200 мілілітрів вершків;
– 150 грамів твердого сиру;
– сіль та перець до смаку;
– гілочка петрушки.
Приготування:
Наріжте печериці дрібним кубиком. На розігріту сковороду влийте столову ложку олії та додайте 15 грамів вершкового масла.
Смажте гриби, помішуючи, на сильному вогні 3 – 4 хвилини.
Готові гриби перекладіть у миску.
Наріжте курку невеликим кубиком. У ту ж сковороду налийте трішки олії та смажте філе, помішуючи, на сильному вогні 3 – 4 хвилини. У процесі посоліть та поперчіть.
Тим часом наріжте цибулю кубиком і за 3 – 4 хвилини додайте до курки. Перемішайте і готуйте на середньому вогні 2 – 3 хвилини.
Всипте борошно, перемішайте і додайте печериці.
Влийте сметану з вершками і добре все перемішайте. Посоліть та поперчіть до смаку.
Натріть сир та рівномірно посипте поверхню. Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні 2 – 3 хвилини.
Вимкніть вогонь і дайте страві відпочити під кришкою 5 – 7 хвилин.
Перед подачею прикрасьте петрушкою.
Смачного!
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