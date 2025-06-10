Найкращий друг заклопотаних господинь: готуємо швидкий жульєн на сковороді

Інколи справ так багато, що стояти за плитою просто ніколи. В таких випадках можна приготувати смачнющий жульєн, добавку якого ваші рідні точно проситимуть.

Жульєн на сковороді – це поєднання улюблених продуктів без потреби докладати великі зусилля. Це саме той випадок, коли хочеться потурбуватися не лише про рідних, а й про себе. 24 Канал пропонує зберегти собі рецепт, яким поділився портал Shuba. Буде цікаво Ідеальна сімейна вечеря на літо: "човники" з кабачків з оригінальною начинкою Рецепт жульєну на сковороді Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 5 Інгредієнти:

– 500 грамів печериць;

– 500 грамів курячого філе;

– 1 цибулина;

– 20 грамів вершкового масла;

– 60 мілілітрів соняшникової олії;

– 10 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів сметани;

– 200 мілілітрів вершків;

– 150 грамів твердого сиру;

– сіль та перець до смаку;

– гілочка петрушки. Приготування: Наріжте печериці дрібним кубиком. На розігріту сковороду влийте столову ложку олії та додайте 15 грамів вершкового масла. Смажте гриби, помішуючи, на сильному вогні 3 – 4 хвилини.

Готові гриби перекладіть у миску. Наріжте курку невеликим кубиком. У ту ж сковороду налийте трішки олії та смажте філе, помішуючи, на сильному вогні 3 – 4 хвилини. У процесі посоліть та поперчіть. Тим часом наріжте цибулю кубиком і за 3 – 4 хвилини додайте до курки. Перемішайте і готуйте на середньому вогні 2 – 3 хвилини. Всипте борошно, перемішайте і додайте печериці. Влийте сметану з вершками і добре все перемішайте. Посоліть та поперчіть до смаку. Натріть сир та рівномірно посипте поверхню. Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні 2 – 3 хвилини. Вимкніть вогонь і дайте страві відпочити під кришкою 5 – 7 хвилин. Перед подачею прикрасьте петрушкою. Смачного! Ви про них навіть не чули: як зробити смачнющі котлети "Пташине молоко".