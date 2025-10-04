Страва, якою пишалися предки: як приготувати зубці – знахідка, яка вам сподобається
- Зубці – страва зі Слобожанщини, відома своїм національним колоритом та неперевершеним смаком.
- Секрет ідеальної страви в якомога довшому замочуванні ячменю.
Зубці – це страва родом із Слобожанщини, яку вам точно варто спробувати. Її почали забувати, а дарма, адже крім національного колориту вона тішить неперевершеним смаком.
Зубці – це каша з ячменю, яку наші предки готували доволі часто. В ній немає ані грама цукру, але все одно вона виходить солодкою. 24 Канал пропонує скуштувати смак історії за рецептом порталу Shuba.
Не пропустіть "Снідаю завжди однаково": дві улюблені страви Катерини Олос
Зверніть увагу!
Головний секрет вдало приготованих зубців – якомога довше замочувати ячмінь, як мінімум 8 годин. Саме це гарантує найкращий результат, рекомендує портал Amazing Ukraine.
Як приготувати зубці
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів ячменю;
– 20 грамів вершкового масла;
– сіль до смаку;
– 135 грамів маку;
– 2 літри води.
Приготування:
- Ячмінь залийте холодною водою та залиште набухати на 8 годин або на ніч.
- Після цього викладіть його на тарілку рівним шаром, накрийте іншою глибокою тарілкою та дайте постояти ще ніч. Якщо на зернах не з’явилися маленькі білі паростки, залиште їх під накриттям довше.
- Мак залийте водою й залиште приблизно на 3 години.
- Далі закип’ятіть воду, процідіть мак і подрібніть його у блендері чи товкачиком, поступово підливаючи теплу кип’ячену воду, поки не утвориться рідина сіро-білого кольору, схожа на молоко.
- Процідіть її через марлю або спеціальний пакет-фільтр і добре відтисніть.
- Пророщений ячмінь перекладіть у каструлю, залийте водою так, щоб вона була на 3 – 4 сантиметри вище зерна.
- Варіть на малому вогні до м’якості.
- В готову кашу додайте трохи вершкового масла, посоліть, влийте макове молоко та перемішайте.
- Зніміть з вогню, накрийте каструлю рушником і залиште на 10 хвилин, щоб страва настоялася.
- Подавайте з сухофруктами, варенням чи медом.
Смачного!
Яку автентичну страву варто спробувати?
Вам точно сподобається зелеківська зливанка, яку раніше готували на Луганщині.
Це ідеальна опція для тих, хто має можливість приготувати страву у казані.