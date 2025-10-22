Росіяни постійно слухали Death Metal, це було жахливо, – британець про реалії полону

Шон Піннер, британський військовий, що повернувся з російського полону, розповів про жорстокі реалії ув'язнення. Він пояснив, як неволя змусила його залежати від звуків і відчуттів, визначаючи час доби та навколишнє середовище за повторними піснями Death Metal.

Колишній полонений в ефірі 24 Каналу поділився, як його спостережливість і гумор допомагали вижити. Він також зазначив, що однією з основних форм самозахисту було відчуття контролю – навіть у найскладніші моменти.

Як виглядало життя у полоні?

У неволі Шон Піннер майже постійно перебував із мішком на голові й бачив лише вузьку смугу перед собою. Орієнтуватися доводилося на слух і за дрібними ознаками: від блиску підлоги до взуття людей поруч. Досвід роботи у пабі й військова недовірливість перетворилися на спосіб виживання – уважність до найменших деталей давала відчуття контролю.

Я майже весь час був з мішком на голові та міг бачити тільки невелику ділянку перед собою. Я оцінював ситуацію за тим, що чув і бачив. Загалом я розрізняв, що добре, а що погано,

– розповів Піннер.

З часом слух став основним інструментом орієнтування. Він навчався розрізняти "нормальний" шум тюрми та вловлювати відхилення, які означали рух чи зміну варти. Так формувалася карта простору без зору, що допомагала передбачати небезпеку і тримати емоції під контролем.

Death Metal і пісня Шер: як британський полонений рахував години

У перервах між допитами приміщення наповнювали важкою музикою, що з часом стала частиною рутинного життя. За кількістю пісень він навчався визначати години та зміни варти.

Ваше життя – це звук. Поза камерою чи землею – це шаблон життя, норма. Ви визначаєте ненормальне в нормальному, що інстинктивно відбувається в такому середовищі. Тобто, наприклад, там грала Death Metal. У другій в'язниці – ABBA, це було жахливо. Вони постійно слухали Death Metal на повторі. Я міг визначити час доби за кількістю пісень. 17 пісень по три хвилини. Я міг вирахувати тривалість плейлиста,

– згадав Піннер.

Згодом до гучних звуків додалася іронія. У Макіївці щодня крутили пісню Шер "Believe", і навіть після звільнення цей мотив став своєрідним спогадом про виживання. Гумор і товариськість, каже він, допомагали не втратити людяності й витримати найважчі дні.

Гумор як спосіб вижити

Попри жорстокі умови полону, Шон Піннер зумів зберегти відчуття гумору. Каже, що саме жарти та підтримка товаришів допомагали не зламатися й тримали віру в повернення додому.

Коли я повернувся, у заголовку газети написали: британський ув'язнений Шон Піннер повертається додому, смерть від ABBA. Це було не зовсім так, але вони звернули увагу на одну річ – ABBA,

– пожартував він.

Навіть у неволі солдати намагалися знайти крихти нормальності – жартували, співали, говорили про родини. Такі миті, пояснив він, рятували психіку більше, ніж будь-яка медична допомога, і залишаться з ним назавжди.

