Міндовкілля назвало причину їдкого смогу у Києві

Вранці 20 вересня столицю огорнув їдкий смог. У повітрі Києва та околицях зафіксували значне перевищення дрібнодисперсних частинок, зокрема, пилу, сажі й диму.

Що стало причиною смогу в Києві, пояснили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. Також сказали, як зменшити можливий негативний вплив на здоров'я.

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Яка причина смогу у Києві

Станом на 10:00 у повітрі Києва та околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим).

Причина – горіння торф'яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму,

– заявили в Міндовкілля.

Додали, щоб зменшити можливий негативний вплив на здоров'я від забруднення повітря, рекомендовано:

обмежити перебування на вулиці;

утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;

щільно зачиняти вікна та двері;

відмовиться від провітрювання квартири, за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;

збільшити споживання рідини до 2 –3 літрів на день;

якщо маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб завжди були необхідні ліки;

у разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.

Важливо! Особливу увагу на ці поради мають звернути люди з хворобами дихальної та серцево-судинної систем. Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати в режимі реального часу на вебресурсі Міндовкілля "Екозагроза".

Також у міністерстві нагадали, щороку восени через перепади температур вдень і вночі відбуваються температурні інверсії, що викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря.

"Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення", – пояснили в Міндовкілля.

У МВС пояснили, чому у Києві різко погіршилося повітря

Міністерство внутрішніх справ заявило, що задимлення спричинене зміною вітру й незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської й Сумської областей.

За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер. Радіаційний фон у нормі,

– наголосили в МВС.

Також порадили обмежити перебування на вулиці, а також, тримати вікна зачиненими, підтримувати водний баланс, використовувати маску або респіратор, а ще очищувач повітря.

На території України рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах, загальною площею близько 2 200 гектара. До робіт залучені близько 860 осіб та 201 одиниця техніки ДСНС, а також 3 пожежні потяги Укрзалізниці,

– розповіли в МВС.

Як захиститися від забрудненого повітря / Інфографіка МВС