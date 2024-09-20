Через смог Київ обігнав навіть Каїр та Багдад. Яка якість повітря у Києві по окремих районах, передає 24 Канал.

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Погіршення якості повітря у Києві

Вранці 20 вересня у Києві різко погіршився стан повітря. За данними сервісу IQair, забруднення в столиці перевищує норму більш ніж у 17 разів.

Рівень якості повітря у Києві становить 173 бали за шкалою AQI. Місцями забруднення сягає більш як 200 балів, що становить значну небезпеку для здоров'я.

Який рівень забрудненості повітря у Києві: дивіться карту

Зазначається, що причиною погіршення якості повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі. Додамо, що дим також накрив Житомирську, Чернігівську та Харківську область.

Що означає індекс AQI

Згідно з класифікацією, що рівень забрудненості від 151 до 200 є шкідливим (червоний). У разі підвищення до таких показників варто обмежити або уникати тривалого перебування на свіжому повітрі. Підвищена ймовірність несприятливих ефектів та посилення хвороб серця та легенів серед звичайного населення, особливо для чутливих груп.

Рівень забрудненості від 201 до 300 – дуже шкідливий (фіолетовий). Таке забруднення має значний вплив на усі групи населення. Необхідно утриматися від перебуванні на відкритому повітрі і залишиться у приміщенні.