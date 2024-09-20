Людей просять залишатися вдома та зачинити вікна. У Київській МВА також повідомили причину погіршення якості повітря.
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Пожежі на Київщині могли вплинути на стан повітря
Столичний Департамент захисту довкілля зафіксував у Києві підвищення концентрації зважених часток – пилу.
Ймовірною причиною є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі,
– припустили у КМВА.
У зв'язку із цим небезпечним метеоявищем столична влада закликала киян на гостей столиці подбати про своє здоров'я:
- не виходити зайвий раз на вулицю та зачинити вікна,
- уникати фізичної активності на відкритому повітрі,
- пити багато води,
- за наявності можна скористатися очищувачем повітря.