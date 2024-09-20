Людей просят оставаться дома и закрыть окна. У Киевской МВА также сообщили причину ухудшения качества воздуха.
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Пожары в Киевской области могли повлиять на состояние воздуха
Столичный Департамент защиты окружающей среды зафиксировал в Киеве повышение концентрации взвешенных частиц – пыли.
Вероятной причиной являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе,
– предположили в КГВА.
В связи с этим опасным метеоявлением столичная власть призвала киевлян на гостей столицы позаботиться о своем здоровье:
- не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна,
- избегать физической активности на открытом воздухе,
- пить много воды,
- при наличии можно воспользоваться очистителем воздуха.