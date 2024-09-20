Об этом предупредила Киевская городская государственная администрация. Там советуют киевлянам ограничить пребывание на улице.

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"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)", – говорится в сообщении.

Небо над столицей сегодня / Фото из телеграмм-каналов

Причины ухудшения воздуха

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха все еще являются пожары в экосистеме Киевской области.

В КГГА уточнили, что пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды, и если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Киевляне жалуются на дым и запах

Жители Петропавловской и Софиевской Борщаговки сообщают о дыме и неприятном запахе в населенных пунктах.

Также об аналогичной ситуации пишут жители Оболони в столице.

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Индекс на критическом уровне

Между тем на карте качества воздуха монитора SaveEcoBo общий индекс остается на отметке 100+ (опасно).

По утренним данным швейцарской компании IQAir, украинская столица сейчас находится на 3 месте в рейтинге самых загрязненных городов мира, с самого утра находилась на 2-м.

Заметьте! 24 Канал спросил у врача, пульмонолога, аллерголога, кандидата медицинских наук Майи Руселевич о том, как дым от пожаров и загрязненный воздух влияет на здоровье людей и какие риски это представляет.