Минприроды назвало причину едкого смога в Киеве

Утром 20 сентября столицу окутал едкий смог. В воздухе Киева и окрестностях зафиксировали значительное превышение мелкодисперсных частиц, в частности, пыли, сажи и дыма.

Что стало причиной смога в Киеве, объяснили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов. Также сказали, как уменьшить возможное негативное влияние на здоровье.

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Какова причина смога в Киеве

По состоянию на 10:00 в воздухе Киева и окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым).

Причина – горения торфяников, их основным выбросом есть тонкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), которые являются компонентами дыма,

– заявили в Минприроды.

Добавили, чтобы уменьшить возможное негативное влияние на здоровье от загрязнения воздуха, рекомендовано:

ограничить пребывание на улице;

воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;

плотно закрывать окна и двери;

отказаться от проветривания квартиры, по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку в жилых помещениях;

увеличить потребление жидкости до 2 – 3 литров в день;

если есть заболевания органов дыхательной системы, заботьтесь о том, чтобы всегда были необходимые лекарства;

в случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.

Важно! Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать в режиме реального времени на веб-ресурсе Минприроды "Экоугроза".

Также в министерстве напомнили, ежегодно осенью из-за перепадов температур днем и ночью происходят температурные инверсии, вызывающие накопление вредных веществ в приземном слое воздуха.

"Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из различных источников выбросов почти не рассеиваются. Это влияет на качество воздуха и показатели загрязнения", – объяснили в Минприроды.

В МВД объяснили, почему в Киеве резко ухудшился воздух

Министерство внутренних дел заявило, что задымление вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах. В частности, на торфяниках и открытых территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей.

По данным Укргидрометцентра, накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует слабый северный, северо-восточный ветер. Радиационный фон в норме,

– подчеркнули в МВД.

Также посоветовали ограничить пребывание на улице, а также, держать окна закрытыми, поддерживать водный баланс, использовать маску или респиратор, а еще очиститель воздуха.

На территории Украины спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар в экосистемах, общей площадью около 2 200 гектара. К работам привлечены около 860 человек и 201 единица техники ГСЧС, а также 3 пожарных поезда Укрзализныци,

– рассказали в МВД.

Как защититься от загрязненного воздуха / Инфографика МВД