Далеко за межами Європи: у НАТО розкрили джерело постачання снарядів для України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив: як Північноатлантичний Альянс забезпечуватиме Україну снарядами, про які згадував президент Чехії Петр Павел.

На тлі заяв чеського лідера про 800 тисяч снарядів для України, Єнс Столтенберг розкрив деталі щодо джерела цієї допомоги. В інтерв'ю Суспільному він зазначив, що країни-члени Альянсу закуповують боєприпаси у партнерів в Азії, – інформує 24 Канал.

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Співпраця з Азією – ключ до проблеми

За словами Столтенберга, співпраця з азійськими партнерами є важливою для підтримки України: "Ми бачили, що партнери НАТО експортували боєприпаси безпосередньо до НАТО та країн-союзників НАТО – і це допомогло цим союзникам підтримати Україну", – каже він.

Завдяки закупівлям у близьких партнерів НАТО в Азії, союзники можуть поповнити свої запаси, що дозволяє їм продовжувати надавати допомогу Україні зі своїх резервів,

– додає посадовець.

Столтенберг також виокремив три основні способи, якими країни-члени Північноатлантичного альянсу можуть підтримувати Україну:

використання власних запасів;

імпорт боєприпасів від третіх сторін для подальшої передачі Україні;

розширення власного виробництва боєприпасів.

Він наголосив, що використання всіх трьох методів є критично важливим для забезпечення України необхідною військовою підтримкою.

Союзники з НАТО користуються усіма трьома варіантами, аби гарантувати, що вони можуть продовжувати надавати значну військову підтримку Україні.

Найголовніше про ситуацію

ЄС зіткнувся з дефіцитом снарядів, тому розглядає закупівлю за межами Блоку. Зокрема, Жозеп Боррель анонсував можливість закупівлі снарядів для України за межами ЄС.

Прем'єр Чехії Петр Фіала наголошував на необхідності виконання обіцянок ЄС перед Києвом. Європейські лідери змушені розширювати джерела постачань озброєнь, щоб підтримати Україну.

Південна Корея, Туреччина, Південна Африка – потенційні постачальники. Крім того, допомагає Канада. Країна виділяє кошти на закупівлю артилерійських снарядів для України поза НАТО, а також Отава веде переговори з Чехією та США про збільшення військової допомоги Україні.

На нещодавньому засіданні Комітету з політики та безпеки ЄС уже предметно розглядали використання коштів Європейського Союзу для купівлі снарядів поза блоком. ЗМІ писали, що Франція, Греція, та Кіпр висловилися проти закупівлі боєприпасів за таким принципом.

Разом з тим важливо, що Франція може погодитися на закупівлю за межами ЄС, якщо до березня 2024 року Україні не передадуть обіцяний мільйон снарядів.