Далеко за пределами Европы: в НАТО раскрыли источник поставок снарядов для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил: как Североатлантический Альянс будет обеспечивать Украину снарядами, о которых упоминал президент Чехии Петр Павел.

На фоне заявлений чешского лидера о 800 тысячах снарядов для Украины, Йенс Столтенберг раскрыл детали относительно источника этой помощи. В интервью Суспильному он отметил, что страны-члены Альянса закупают боеприпасы у партнеров в Азии, – информирует 24 Канал.

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Сотрудничество с Азией – ключ к проблеме

По словам Столтенберга, сотрудничество с азиатскими партнерами является важным для поддержки Украины: "Мы видели, что партнеры НАТО экспортировали боеприпасы непосредственно в НАТО и страны-союзники НАТО – и это помогло этим союзникам поддержать Украину", – говорит он.

Благодаря закупкам у близких партнеров НАТО в Азии, союзники могут пополнить свои запасы, что позволяет им продолжать оказывать помощь Украине из своих резервов,

– добавляет чиновник.

Столтенберг также выделил три основных способа, которыми страны-члены Североатлантического альянса могут поддерживать Украину:

использование собственных запасов;

импорт боеприпасов от третьих сторон для дальнейшей передачи Украине;

расширение собственного производства боеприпасов.

Он отметил, что использование всех трех методов является критически важным для обеспечения Украины необходимой военной поддержкой.

Союзники по НАТО пользуются всеми тремя вариантами, чтобы гарантировать, что они могут продолжать оказывать значительную военную поддержку Украине.

Самое главное о ситуации

ЕС столкнулся с дефицитом снарядов, поэтому рассматривает закупку за пределами Блока. В частности, Жозеп Боррель анонсировал возможность закупки снарядов для Украины за пределами ЕС.

Премьер Чехии Петр Фиала подчеркивал необходимость выполнения обещаний ЕС перед Киевом. Европейские лидеры вынуждены расширять источники поставок вооружений, чтобы поддержать Украину.

Южная Корея, Турция, Южная Африка – потенциальные поставщики. Кроме того, помогает Канада. Страна выделяет средства на закупку артиллерийских снарядов для Украины вне НАТО, а также Отава ведет переговоры с Чехией и США об увеличении военной помощи Украине.

На недавнем заседании Комитета по политике и безопасности ЕС уже предметно рассматривали использование средств Европейского Союза для покупки снарядов вне блока. СМИ писали, что Франция, Греция, и Кипр высказались против закупки боеприпасов по такому принципу.

Вместе с тем важно, что Франция может согласиться на закупку за пределами ЕС, если до марта 2024 года Украине не передадут обещанный миллион снарядов.