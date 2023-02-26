Сотні людей в Дюссельдорфі на колінах вшанували загиблих в роковини повномасштабного вторгнення

24 лютого мешканці міста Дюссельдорф відзначили трагічну річницю широкомасштабного вторгнення росії в Україну та завдячили її захисникам на демонстрації "Resilience 365". Українська громада подякувала меру Дюссельдорфа доктору Штефану Келлеру та всій федеративній землі Північний Рейн-Вестфалія за безпрецедентну підтримку та врятовані 224 000 українських життів.

Близько 600 учасників акції попри негоду опустились на коліна на центральній площі міста аби вшанувати пам'ять загиблих героїв 24 лютого – в роковини початку повномасштабного вторгнення Росії.

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"Дюссельдорф є містом-побратимом українських Чернівців. Я особисто був в цьому чудовому місті. І я запевняю, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну до самої перемоги", – наголосив пан мер після хвилини мовчання на колінах.

Почесними спікерами на заході також були депутатка Бундестагу, членкиня Комітету з питань оборони пані Сара Нанні та голова правління некомерційної організації "We are Europe!" доктор Єнс Баганц, які неодноразово висловлювали свою солідарність з Україною та українським народом.

"Росіяни в Німеччині мають прокинутись. Їх має бути чутно, а їх підтримка України має бути видна. І Путін в решті решт має стояти на колінах", – перелічував умови необхідної підтримки України пан Баганц.

Катерина Чаукіна, яка вдень – кваліфікований спеціаліст в IT, а вечорами – волонтерка, у свої промові зазначає, що протягом цього року світ вивчив географію України, але не так, як нам того хотілося:

Маріуполь – театр і люди зі сталі. Краматорськ – залізничний вокзал. Буча, Ірпінь, Бородянка – масові поховання. Кременчук – торговий центр. Ізюм – катівні. Київ – ракети на дитячому майданчику. Вінниця – розірваний дитячий візок. Дніпро – ракета в житловому будинку по обіді. І, звісно, Бахмут"

"У кожного в цій війні свій фронт. І наш – сьогодні тут", – наголошує ко-організаторка заходу Марія Карплюк. Вона зазначає, що це її 24-та демонстрація, і своєю місією вбачає утримання України на порядку денному німецького суспільства.

Опісля подяку українській спільності та німецькій громаді за 365 днів стійкості виказав в записі звернення посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

До участі у демонстрації також приєдналися актори Stadt:Kollektiv українсько-німецької вистави "Одіссея", адаптованої під сьогоднішні реалії українців, Юлія Бірзул та Ренат Безпалюк.

Захід у Дюссельдорфі до роковин вторгнення / Фото надані 24 Каналу

Організатори акції вручили українські традиційні подарунки та подяки з відбитком дитини, що була народжена в безпеці та прихищена в Німеччині, доктору Штефану Келлеру, пані Сарі Нанні та доктору Єнсу Баганцу як символ вдячності за відданість справі, солідарність та врятовані життя.

Захід у столиці Північного Рейну-Вестфалії став одним із майже сотні в рамках глобальної кампанії #LightWillWinOverDarkness, приуроченої до роковин масштабного вторгнення росії в Україну.