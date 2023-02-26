Сотни людей в Дюссельдорфе на коленях почтили память погибших в годовщину полномасштабного вторжения

24 февраля жители города Дюссельдорф отметили трагическую годовщину широкомасштабного вторжения россии в Украину и благодарили ее защитников на демонстрации "Resilience 365". Украинская община поблагодарила мэра Дюссельдорфа доктора Штефана Келлера и всей федеративной земли Северный Рейн-Вестфалия за беспрецедентную поддержку и спасены 224 000 украинских жизней.

Около 600 участников акции, несмотря на непогоду, опустились на колени на центральной площади города, чтобы почтить память погибших героев 24 февраля – в годовщину начала полномасштабного вторжения России.

Обратите внимание Весь мир стал сине-желтым: легендарные здания осветили цветами украинского флага.

"Дюссельдорф является городом-побратимом украинских Черновцов. Я лично был в этом замечательном городе. И я уверяю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до самой победы", - подчеркнул мэр после минуты молчания на коленях.

Почетными спикерами на мероприятии также были депутат Бундестага, член Комитета по вопросам обороны госпожа Сара Нанни и председатель правления некоммерческой организации "We are Europe!" доктор Йенс Баганц, неоднократно выражавший свою солидарность с Украиной и украинским народом.

"Россияне в Германии должны проснуться. Их должно быть слышно, а их поддержка Украины должна быть видна. И Путин, в конце концов, должен стоять на коленях", – перечислял условия необходимой поддержки Украины господин Баганц.

Екатерина Чаукина, которая днем – квалифицированный специалист в IT, а по вечерам – волонтер, в своей речи отмечает, что в течение этого года мир изучил географию Украины, но не так, как нам того хотелось:

Мариуполь – театр и люди из стали. Краматорск – железнодорожный вокзал. Буча, Ирпень, Бородянка – массовые захоронения. Кременчуг – торговый центр. Изюм – застенчивые. Киев – ракеты на детской площадке. Винница – разорванная детская коляска. Днепр – ракета в жилом доме после обеда. И, конечно, Бахмут"

"У каждого в этой войне свой фронт. И наш – сегодня здесь", – отмечает ко-организатор мероприятия Мария Карплюк. Она отмечает, что это ее 24-я демонстрация, и своей миссией видит содержание Украины в повестке дня немецкого общества.

После благодарности украинской общности и немецкой общине за 365 дней стойкости выразил в записи обращения посол Украины в Германии Алексей Макеев.

К участию в демонстрации также присоединились актеры Stadt:Kollektiv украинско-немецкого спектакля "Одиссея", адаптированного под сегодняшние реалии украинцев, Юлия Бирзул и Ренат Беспалюк.

Мероприятие в Дюссельдорфе к годовщине вторжения / Фото предоставлено 24 Каналу

Организаторы акции вручили украинские традиционные подарки и благодарности с отражением ребенка, который был рожден в безопасности и привязан в Германии, доктор Штефан Келлер, госпожа Сари Нанни и доктор Йенс Баганц как символ благодарности за преданность делу, солидарность и спасенные жизни.

Мероприятие в столице Северного Рейна-Вестфалии стало одним из почти сотни в рамках глобальной кампании #LightWillWinOverDarkness, приуроченной к годовщине масштабного вторжения России в Украину.