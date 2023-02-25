Ровно через год после циничного нападения россиян на территорию Украины здания по всему миру засияли цветом украинского флага. Таким образом, страны оказали поддержку нашему государству.
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В каких странах поддержали акцию
В МИД Украины отмечают, что сегодня синий и желтый – это цвет свободы, храбрости и несокрушимости.
Сине-желтое сияние можно было увидеть повсюду – от Сиднея и Сеула до Гвадалахары и Рио-де-Жанейро, от Хельсинки и Рейкьявика до Кейптауна и Момбасы,
– говорится в сообщении.
Мир поддерживает Украину / Фото МИД
Напомним, что Британия также присоединилась к этому событию. 24 февраля арка лондонского "Уэмбли" приобрела сине-желтый цвет. Также на фасаде стадиона был запечатлен украинский флаг и подпись: "Футбол стоит вместе с Украиной".
В 30 странах прошли мирные акции: коротко
- В первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину люди в разных уголках планеты вышли на улицы, чтобы выразить солидарность нашему народу. Акции в поддержку Украины прошли в 80 городах 30 стран мира.
- В центре Риги участники акции массово несли сине-голубые букеты к монументу и развернули гигантский флаг Украины.
- В Ереване люди с флагами и плакатами пришли к памятнику Тарасу Шевченко.
- В Кракове организовали выставку работ Ивана Марчука, конференцию о сотрудничестве культурных сред, службу "Молитва за мир в Украине" в кафедральном соборе Вавельского Замка.
- А в сейме Литвы спели гимн Украины в годовщину полномасштабного вторжения России. Участники акции были одеты в украинские вышиванки и наряды в сине-желтых цветах.
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