Рівно через рік після цинічного нападу росіян на територію України будівлі по всьому світу засяяли кольорами українського прапора. Таким чином країни виявли підтримку нашій державі.
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У яких країнах підтримали акцію
У МЗС України зазначають, що сьогодні синій та жовтий – це кольори свободи, хоробрості та незламності.
Синьо-жовте сяйво можна було побачити всюди – від Сіднею та Сеулу до Гвадалахари і Ріо-де-Жанейро, від Гельсінкі та Рейк'явіку до Кейптауну та Момбаси,
– йдеться у повідомленні.
Світ підтримує Україну / Фото МЗС
Нагадаємо, що Британія також долучилась до цієї події. 24 лютого арка лондонського "Вемблі" набула синьо-жовтих кольорів. Також на фасаді стадіону був зображений український прапор та підпис: "Футбол стоїть разом із Україною".
У 30 країнах відбулись мирні акції: коротко
- У перші роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну люди у різних куточках планети вийшли на вулиці, аби висловити солідарність нашому народу. Акції на підтримку Україні відбулись у 80 містах 30 країн світу.
- У центрі Риги учасники акції масово несли синьо-блакитні букети до монумента і розгорнули велетенський прапор України.
- В Єревані люди з прапорами та плакатами прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку.
- У Кракові організували виставку робіт Івана Марчука, конференцію про співпрацю культурних середовищ, службу "Молитва за мир в Україні" в кафедральному соборі Вавельського Замку.
- А у сеймі Литви заспівали гімн України в річницю повномасштабного вторгнення Росії. Учасники акції були одягнуті в українські вишиванки та вбрання в синьо-жовтих кольорах.
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