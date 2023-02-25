Рівно через рік після цинічного нападу росіян на територію України будівлі по всьому світу засяяли кольорами українського прапора. Таким чином країни виявли підтримку нашій державі.

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У яких країнах підтримали акцію

У МЗС України зазначають, що сьогодні синій та жовтий – це кольори свободи, хоробрості та незламності.

Синьо-жовте сяйво можна було побачити всюди – від Сіднею та Сеулу до Гвадалахари і Ріо-де-Жанейро, від Гельсінкі та Рейк'явіку до Кейптауну та Момбаси,

– йдеться у повідомленні.

Світ підтримує Україну / Фото МЗС

Нагадаємо, що Британія також долучилась до цієї події. 24 лютого арка лондонського "Вемблі" набула синьо-жовтих кольорів. Також на фасаді стадіону був зображений український прапор та підпис: "Футбол стоїть разом із Україною".

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