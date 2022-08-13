У Зеленського нагадали, як переселенцям з Криму отримувати гроші від держави

Українці, які постраждали від війни, можуть розраховувати на фінансову допомогу. Її надаватимуть тим, хто залишається під тимчасовою окупацією або тим, хто зумів вибратись на підконтрольну Україні територію.

Як переселенцям з Криму отримувати гроші від держави

До слова, під час війни можна отримати виплати, як від держави, так і від міжнародних організацій. Зокрема, це стосується громадян України, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Так, у представництві Президента України в Криму нагадали, як саме можна отримати кошти від держави.

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У представництві підкреслили, що виплати надаються:

вимушено переміщеним особам із тих територіальних громад, які розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні військових формувань держави-окупанта;

внутрішньо переміщеним особам, чиє житло зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок збройних дій росії та які подали заявку на відшкодування відповідних втрат.

Виплати надаються внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за наданням адресної допомоги до 30 квітня 2022 року включно, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 332 від 20 березня 2022 року.

Розмір грошової допомоги для осіб з інвалідністю та дітей становить 3 000 гривень, для всіх інших осіб – 2 000 гривень. Отримати кошти можна на номер поточного рахунку єПідтримка або номер банківського рахунку заявника.

Куди звертатися за допомогою

Ресурси з надання фінансової та юридичної допомоги українцям, які вимушено перемістилися з територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь:

Платформа єДопомога надає можливість подати заявку на підтримку від міжнародних організацій – грошова та гуманітарна допомоги;

Громадська організація КримSOS;

Платформа Співдія об'єднує волонтерські та державні ініціативи для гуманітарної допомоги в час війни;

єМалятко надає грошову компенсацію у розмірі 6 300 гривень за "пакунок малюка";

ЮНІСЕФ надає щомісячну допомогу у розмірі 2 220 гривень (таку фінансову допомогу раз на місяць надає низка організацій, усі вони реалізують програму ООН);

Українська Гельсінська спілка з прав людини надає безоплатну юридичну та правову допомогу.

Крім того, у представництві закликали ділитися в коментарях громадськими організаціями та благодійними фондами, які надають допомогу людям, вимушено переміщеним із тимчасово окупованого Кримського півострова.

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