Українці під час війни можуть отримати виплати, як від держави, так і від міжнародних організацій. Рішення в останньому випадку щодо надання допомоги та самої суми виплати приймають саме міжнародні організації.

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Мінсоцполітики формує перелік заявок

Міністерство соціальної політики формує перелік заявок з громадян відповідних категорій. У пріоритеті – найнезахищеніші верстви населення.

Конкретних термінів щодо часу, коли можуть надійти гроші, місцева влада назвати не може. Адже все залежить від того, як швидко міжнародна організація ухвалить рішення щодо виплат.

Про надходження грошей повідомлять в смс

Люди можуть перевірити, який статус заявки, на платформі єДопомога. Також можна очікувати смс. Окремо про результати розгляду не повідомлятимуть.

Зверніть увагу! Перевірити статус заявки або подати її на міжнародну допомогу можна тут.

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Що робити переселенцям, які не отримали гроші від держави

Потрібно звернутись на гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548.

За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, причина може бути в тому, що Дія не передала частину заявок органам місцевого самоуправління. Це могло зачепити десятки тисяч людей.

Інша причина – заявки не оформили належним чином. Мовиться про неправильне подання документів.

Дивіться у відео – що відбувається зараз на фронті: