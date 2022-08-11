Пенсії у серпні

У Пенсійному фонді повідомили, що на фінансування пенсій у серпні виділили 5,6 мільярда гривень. З них, 1,1 мільярда гривень виплатять через відділення "Укрпошти", а 4,5 мільярда гривень – через уповноважені банки. До речі, пенсії у військових від початку року зросли на 3 тисячі, до майже 9 тисяч гривень.

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Нагадаємо! Згідно з законодавством, виплата пенсій у серпні розпочалась 4 числа.

Для кого пенсія у серпні зросте на 45%

У серпні для 400 тисяч учасників бойових дій пенсія зросте на 45%, або на 834,3 гривні. Нині пенсія для цієї категорії складає 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Раніше вона становила 165% від прожиткового мінімуму.

Також на 2 тисячі гривень уряд підвищив пенсії військовослужбовцям, призначені до 1 березня 2018 року, та встановив з 1 липня мінімальну пенсійну виплату з урахуванням надбавок, підвищень, доплат особам, яким вона призначена за військовим законом України (пенсії за вислугу років, пенсії з інвалідності) у розмірі 3 854 гривні. В Мінсоцполітики розповіли, що підвищені пенсії будуть виплачені у серпні із доплатою до підвищених розмірів за липень.

Зауважте, що пенсію у 20 270 гривень можуть розраховувати ті, хто працював у прокуратурі, суді, Верховній Раді, уряді чи сплачувати страхові внески із зарплати більш ніж 50 тисяч гривень.

Пенсії до кінця 2022 року зростуть двічі

Пенсіонерів чекає ще два підвищення виплат – восени та взимку. На підвищення виплат з жовтня можуть розраховувати пенсіонери, котрим виповнилось понад 70 років. Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович поділилась, що попри воєнний стан продовжить дію спеціальна програма.

На 300 гривень з 1 жовтня зростуть виплати для пенсіонерів, яким виповнилось більш як 70 років. Що стосується мінімальної пенсії для цієї категорії, то вона не буде меншою, ніж 3 тисячі гривень. Але за умов, що мають повний страховий стаж. Якщо ж його недостатньо, то надбавка буде пропорційною до того, скільки років не вистачає людині, пояснила Жолнович.

З 1 грудня зростуть усі соціальні виплати, котрі прив'язані до прожиткового мінімуму, адже його теж збільшать. Тож мінімальна пенсія зросте до 2 093 гривні.

З 1 грудня громадянам віком до 70 років, страховий стаж яких становить мінімум 35 років для чоловіків та 30 – для жінок, які отримують пенсію відповідно до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2,5 тисячі гривень.

Зверніть увагу! У Мінсоцполітики підкреслили, що передбачені у плановому бюджеті підвищення реалізувати вдасться. У відомстві відмітили й те, що соціальні виплати – пенсії та виплати незахищеним верствам населення – другі у пріоритеті після військових. Тож пенсіонери цілком можуть розраховувати на анонсовані підвищення виплат від держави.

Коли чекати на індексацію пенсій

Планова індексація пенсій у цьому році вже відбулась у березні, однак деяким категоріям відклали індексацію до закінчення війни. Мовиться про держслужбовців, народних депутатів та науковців. Березнева індексація загалом стосувалась 10 мільйонів українців. Наступна планова індексація планується у березні 2023 року.

На 14% у березні 2022 року було проіндексовано пенсії для таких категорій:

страхові пенсії, призначені до 2019 року (сума підвищення становила не менш як 100 гривень, а середній розмір підвищення – близько 500 гривень);

пенсії військовим (середній розмір підвищення — 700 гривень);

мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення – 400 гривень) та інші пенсії особам з інвалідністю з-поміж ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

розміри щомісячних компенсаційних виплат до пенсії літніх людей (після індексації: 456 гривень – для осіб віком 75 – 80 років, 570 гривень – для осіб віком від 80 років).

Нагадаємо! Що у квітні цьогоріч був запланований перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

Як зміниться спецпенсія

Перерахунок пенсій буде проведено шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення (1,14) розміру пенсії, обчисленого відповідно до вищезазначених законів, без урахування надбавок і доплат. Тобто пенсії проіндексують на 14%.

Чи зросте пенсійний вік

У 2022 році українці, які досягли віку 60 років мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років. За відсутності необхідного страхового стажу пенсія за віком може бути призначена пізніше, або у 2025 році після досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу не менше 22 роки.

Нинішня очільниця Мінсоцполітики поділилась, що акцент держава зараз робить саме не на віці, а на страховому стажі.

Ми не будемо його (пенсійний вік – 24 канал) підвищувати. Все підвищення уже прописано до 2028 року, воно і так відбувається, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, так вона може й вийти на пенсію,

– підкреслила Жолнович.

Загалом, в Україні з 2028 року планують змінити алгоритм виходу на пенсію. Громадяни нашої держави матимуть можливість відправитись на заслужений відпочинок тоді, коли накопичать достатню кількість страхового стажу.

Зверніть увагу! Нині страховий стаж для призначення пенсії становить 29 років, як для чоловіків, так і для жінок.

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