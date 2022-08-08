По всій Україні проживає 10 775 414 пенсіонерів. До середньої пенсії не дотягують в Одеській, Житомирській, Миколаївській та Полтавській областях, так як там отримують трохи більше 4 тисяч гривень. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

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Де отримують найбільші середні пенсії в Україні

Київ – 6 135,46 гривні;

– 6 135,46 гривні; Донецька область – 5 634,43 гривні;

– 5 634,43 гривні; Луганська область – 5 237,39 гривні;

– 5 237,39 гривні; Дніпропетровська область – 4 989,33 гривні;

– 4 989,33 гривні; Запорізька область – 4 638,78 гривні.

Де в Україні найнижчі середні пенсії

Тернопільська область – 3 410,54 гривні;

– 3 410,54 гривні; Чернівецька область – 3 561,93 гривні;

– 3 561,93 гривні; Закарпатська область – 3 638,82 гривні;

– 3 638,82 гривні; Хмельницька область – 3 736,28 гривні;

– 3 736,28 гривні; Волинська область – 3 751,14 гривні;

– 3 751,14 гривні; Херсонська область – 3 765,38 гривні;

– 3 765,38 гривні; Вінницька область – 3 768,70 гривні.

Середній розмір пенсій в Україні / інфографіка Пенсійного фонду

Підвищення пенсій в Україні

Від початку 2022 року пенсії для українських військових зросли на 3 тисячі гривень. Тепер вони розраховують на те, що отримуватимуть від держави майже 8,9 тисячі гривень.

Розмір соцвиплат зріс з 1 липня. Зокрема, мінімальна пенсія з 1 934 гривень збільшилась до 2 027 гривень. З грудня вона зросте до 2 093 гривень.

Максимальна пенсія становить 19 340 гривень, а зросте до 20 270 гривень.

Важливо зазначити, що середня пенсія в Україні станом на 1 липня становить 4 437 гривень. У 2022 році вона зросла майже на 660 гривень.

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