По всій Україні проживає 10 775 414 пенсіонерів. До середньої пенсії не дотягують в Одеській, Житомирській, Миколаївській та Полтавській областях, так як там отримують трохи більше 4 тисяч гривень. Про це повідомляє Пенсійний фонд.
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Де отримують найбільші середні пенсії в Україні
- Київ – 6 135,46 гривні;
- Донецька область – 5 634,43 гривні;
- Луганська область – 5 237,39 гривні;
- Дніпропетровська область – 4 989,33 гривні;
- Запорізька область – 4 638,78 гривні.
Де в Україні найнижчі середні пенсії
- Тернопільська область – 3 410,54 гривні;
- Чернівецька область – 3 561,93 гривні;
- Закарпатська область – 3 638,82 гривні;
- Хмельницька область – 3 736,28 гривні;
- Волинська область – 3 751,14 гривні;
- Херсонська область – 3 765,38 гривні;
- Вінницька область – 3 768,70 гривні.
Середній розмір пенсій в Україні / інфографіка Пенсійного фонду
Підвищення пенсій в Україні
Від початку 2022 року пенсії для українських військових зросли на 3 тисячі гривень. Тепер вони розраховують на те, що отримуватимуть від держави майже 8,9 тисячі гривень.
Розмір соцвиплат зріс з 1 липня. Зокрема, мінімальна пенсія з 1 934 гривень збільшилась до 2 027 гривень. З грудня вона зросте до 2 093 гривень.
Максимальна пенсія становить 19 340 гривень, а зросте до 20 270 гривень.
Важливо зазначити, що середня пенсія в Україні станом на 1 липня становить 4 437 гривень. У 2022 році вона зросла майже на 660 гривень.
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