По всей Украине проживает 10 775 414 пенсионеров. До средней пенсии не дотягивают в Одесской, Житомирской, Николаевской и Полтавской областях, так как там получают чуть больше 4 тысяч гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

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Где получают самые средние пенсии в Украине

Киев – 6 135,46 гривны;

– 6 135,46 гривны; Донецкая область – 5 634,43 гривны;

– 5 634,43 гривны; Луганская область – 5 237,39 гривны;

– 5 237,39 гривны; Днепропетровская область – 4 989,33 гривны;

– 4 989,33 гривны; Запорожская область – 4 638,78 гривны.

Где в Украине самые низкие средние пенсии

Тернопольская область – 3410,54 гривны;

– 3410,54 гривны; Черновицкая область – 3 561,93 гривны;

– 3 561,93 гривны; Закарпатская область – 3 638,82 гривны;

– 3 638,82 гривны; Хмельницкая область – 3 736,28 гривны;

– 3 736,28 гривны; Волынская область – 3 751,14 гривны;

– 3 751,14 гривны; Херсонская область – 3765,38 гривны;

– 3765,38 гривны; Винницкая область – 3768,70 гривны.

Средний размер пенсий в Украине / инфографика Пенсионного фонда

Повышение пенсий в Украине

С начала 2022 года пенсии для украинских военных выросли на 3 тысячи гривен. Теперь они рассчитывают на то, что будут получать от государства около 8,9 тысяч гривен.

Размер соцвыплат вырос с 1 июля. В частности, минимальная пенсия с 1934 гривен увеличилась до 2027 гривен. С декабря она вырастет до 2093 гривен.

Максимальная пенсия составляет 19 340 гривен, а вырастет до 20 270 гривен.

Важно отметить, что средняя пенсия в Украине на 1 июля составляет 4 437 гривен. В 2022 году она выросла почти на 660 гривен.

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