Що робити переселенцям, які не отримали виплати
24 канал зібрав інформацію про всі важливі зміни у серпні, що стосуються вступу до вишів, тарифів, пенсій, діяльності бізнесу тощо. Що робити, коли не отримали виплати, розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
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Верещук зазначила, що українці масово телефонують на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548. Основні скарги – виплати не нараховані, або не отримані. Також є скарги на те, що люди подали заявку досить давно, але досі не отримали від держави ані копійки.
Одна із причин – електронний сервіс державних послуг "Дія" не передав органам соціального захисту частину заявок.
Люди реєструвалися в "Дії", але сервіс не передав на органи соцзахисту такі дані. І це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що "Дія" не передала такі дані,
– каже Верещук.
Вона підкреслила, що такі виплати централізували, Міністерство соцполітики їх виплачує. Але, за її словами, людей було майже 250 тисяч, а виплатили 90 тисячам. Наразі відповідні установи допомагають іншим, збільшують кількість комп'ютерів та програм.
Другою причиною, як зазначила Верещук, є те, що деякі документи не були оформлені належним чином. У такому разі слід зателефонувати на гарячу лінію 1548 і повідомити про проблему.
Деталі від Верещук: дивіться відео
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