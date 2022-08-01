Что делать переселенцам, не получившим выплаты

24 канал собрал информацию о всех важных изменениях в августе, касающихся поступления в вузы, тарифы, пенсии, деятельность бизнеса и т.д. Что делать, когда не получили выплаты, рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Верещук отметила, что украинцы массово звонят по телефону на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548. Основные жалобы – выплаты не начислены или не получены. Также есть жалобы на то, что люди подали заявку достаточно давно, но до сих пор не получили от государства ни копейки.

Одна из причин электронный сервис государственных услуг "Дия" не передал органам социальной защиты часть заявок.

Люди регистрировались в "Дии", но сервис не передал в органы соцзащиты такие данные. И это десятки тысяч людей, которые сейчас жалуются именно на то, что "Дия" не передало такие данные,
– говорит Верещук.

Она подчеркнула, что такие выплаты централизовали, Министерство соцполитики их выплачивает. Но, по ее словам, людей было почти 250 тысяч, а выплатили 90 тысячам. Соответствующие учреждения помогают другим, увеличивают количество компьютеров и программ.

Второй причиной, как отметила Верещук, является то, что некоторые документы не были оформлены должным образом. В этом случае следует позвонить на горячую линию 1548 и сообщить о проблеме.

Детали от Верещук: смотрите видео

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