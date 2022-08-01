Коммунальные услуги
Взыскание долгов за коммунальные услуги
В июле Рада приняла запрет на взыскание долгов за коммуналку на территориях, находящихся или находившихся в зоне боевых действий или под временной оккупацией. Запрет будет действовать во время военного положения.
Стоит ознакомиться Тарифы на тепло во время военного положения не будут повышать: нардепы поддержали законопроект
Также мораторий устанавливается на запрет действий по исполнению решений (кроме решений по искам физических лиц о взыскании зарплаты, денежном довольствии военнослужащих), по которым должниками являются следующие субъекты:
- предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины,
- органы военного управления, соединения,
- воинские части,
- высшие военные учебные заведения,
- военные учебные подразделения заведений высшего образования,
- учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины.
Тарифы на газ
В Украине сейчас работает 12 поставщиков. Именно столько компаний обнародовали свои годовые предложения на июль. Заметьте, что с 1 мая к поставщику "последней надежды" (ППН), роль которого в Украине исполняет "Нефтегаз", попали 8,8 миллиона украинских домохозяйств.
Актуально Кабмин установил новые цены на газ до 2023 года: сколько будет стоить тысяча кубометров газа
Соцвыплаты
Помощь для ВПЛ
В августе внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжат получать денежную помощь от государства. Однако, если украинцы со статусом ВПЛ вернулись домой, выплаты им прекращают поступать.
На помощь в размере 2 тысяч гривен (для лиц от 18 лет), или 3 тысяч гривен (для лиц с инвалидностью и детей) могут рассчитывать:
- граждане, перемещенные с территории, где ведутся активные боевые действия;
- ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.
В список территорий, куда не может вернуться население из-за боевых действий, входит 8 областей и 300 общин:
- Днепропетровская – 7 общин;
- Донецкая – 66 общин;
- Запорожская – 51 община;
- Луганская – 37 общин;
- Николаевская – 23 общины;
- Харьковская – 51 община;
- Херсонская – 49 общин;
- Сумская – 15 общин.
Денежная помощь от государства для ВПЛ / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Изменятся ли пенсии в августе
В августе повышение пенсий не предусмотрено. Однако, в этом году пенсионерам все же повысят еще раз выплаты – с 1 октября. Минимальная пенсионная выплата для неработающих лиц в возрасте от 65 лет и тех, кто имеет страховой стаж:
- мужчины – не менее 35 лет,
- женщины – не менее 30 лет.
Она составит 2680 гривен. Также планируется установление ежемесячной компенсационной выплаты в размере 300 гривен лицам в возрасте от 70 до 75 лет. Больше о том, как начисляют пенсии во время войны, рассказывали тут.
Зарплата и выплаты военным
В среднем зарплата военных колеблется от 13 до 25 тысяч гривен в зависимости от должности и обязанностей. Если военный находится в тылу, то согласно постановлению Кабмина №168, получает 30 тысяч гривен.
На 100 тысяч гривен могут рассчитывать только военные, которые находятся в зоне боевых действий и только за те дни, в которые непосредственно участвуют в боевых действиях.
Больше о выплатах украинским военным: смотрите видео
Регистрация для участия в специальной сессии НМТ
Поступающие, которые не смогли зарегистрироваться для участия в ВНО в основной и дополнительный периоды, получат возможность сделать это во время специального периода.
Для этого поступающим необходимо:
- с 12 по 15 августа сформировать регистрационную карточку на сайте УЦОКО;
- с 25 по 30 августа выбрать населенный пункт для сдачи НМТ на персональной странице;
- с 05 сентября по 07 сентября подтвердить на персональной странице намерение принять участие в тестировании и выбрать населенный пункт, наиболее близкий к месту пребывания в период проведения специальной сессии.
Регистрация для участия в специальной сессии НМТ / Инфографика Минобразования
Электронные ТТН
С августа этого года запланирован обязательный переход на электронные товарно-транспортные накладные (ТТН) для общей группы товаров (в случае, если грузополучателем является юрлицо). Напомним, что в тестовом режиме они начали работать еще с 1 апреля 2021 года. По подсчетам Мининфраструктуры, нововведение сэкономит 90% времени и более 500 миллионов гривен на печатании и отправке ТТН.
Переход на электронную форму ТТН позволит упростить процесс оформления груза, сэкономит время и ресурсы, минимизирует злоупотребления, в частности коррупционные, на разных уровнях из-за прозрачности системы, и будет иметь положительное экологическое воздействие,
– объяснил экс-замминистра Агрополитики Дзюба.
Что следует знать об е-ТТН
- Создавать е-ТТН предприниматель можно на платформах электронного документооборота, где создается личный электронный кабинет.
- Для сотрудничества можно выбрать любого провайдера из прошедших сертификацию.
- Более того, неважно, с каким провайдером будет работать грузоотправитель, с каким грузополучатель, а с каким перевозчик – данные в е-ТТН будут синхронизироваться через реестр товарно-транспортных накладных Мининфраструктуры и станут доступными для каждой из сторон грузоперевозки, даже если у каждой из них другой провайдер.
- Чтобы процессы обработки электронных документов работали должным образом, и все участники цепи могли обмениваться ими – и отправитель, и транспортная компания, и грузополучатель должны использовать систему электронного документооборота, которая имеет интеграцию с реестром товарно-транспортных накладных Министерства инфраструктуры Украины. Собственно, она и должна обеспечивать так называемую интероперабельность.
С августа 2022 года бизнес перейдет на обязательные электронные ТТН – Getty Images
Что будет с ценами на топливо: прогноз
Эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский рассказал изданию "РБК-Украина", что дефицита топлива в Украине в ближайшие месяцы не ожидается.
- Бензин. По мнению эксперта, ближайший месяц дефицита бензина не будет. Вместе с тем осенью возможны ограничения по продаже бензина на АЗС.
- Дизельное топливо. Что касается этого вида топлива, то дефицита не будет, хотя осенью будет наблюдаться спрос на дизель со стороны аграриев, которые будут формировать запасы.
- Авто газ. Белявский прогнозирует, что цена автогаза, скорее всего еще уменьшатся, поскольку на рынке наблюдается избыток предложения.
Стоит ознакомиться На гривневые карточки наложили ограничение: что нужно знать украинцам
Выходные и рабочие дни
В августе украинцы традиционно отмечают День независимости. Однако, в связи с военным положением, в стране упразднены выходные на праздники. Так что 24 августа будет рабочим днем и будет оплачиваться в обычном порядке. Напомним, что военное положение продлится как минимум еще до 25 августа.
Что будет с долларом: прогноз экспертов
- Экономический эксперт Тарас Козак считает, что макроэкономически доллар в Украине переоценен. Он не советует сейчас покупать валюту украинцам. "Я бы советовал воспользоваться моментом и продавать валюту по этому курсу", – поделился он.
- Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что со временем гривна может укрепиться. Это связано с тем, что между Украиной, россией, Турцией и ООН было подписано зерновое соглашение, которое позволит нам экспортировать зерно из трех портов.
- Бывший замглавы НБУ Александр Савченко считает, что курс гривны в условиях войны прогнозировать сложно. Однако, по его словам, курс может стабилизироваться в августе.
- Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов убежден, что курс гривны к доллару вряд ли вернется к прежнему уровню.
Может заинтересовать – эксперт рассказал, что будет с курсом доллара: смотрите видео