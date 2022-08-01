Коммунальные услуги

Взыскание долгов за коммунальные услуги

В июле Рада приняла запрет на взыскание долгов за коммуналку на территориях, находящихся или находившихся в зоне боевых действий или под временной оккупацией. Запрет будет действовать во время военного положения.

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Также мораторий устанавливается на запрет действий по исполнению решений (кроме решений по искам физических лиц о взыскании зарплаты, денежном довольствии военнослужащих), по которым должниками являются следующие субъекты:

предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины,

органы военного управления, соединения,

воинские части,

высшие военные учебные заведения,

военные учебные подразделения заведений высшего образования,

учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины.

Тарифы на газ

В Украине сейчас работает 12 поставщиков. Именно столько компаний обнародовали свои годовые предложения на июль. Заметьте, что с 1 мая к поставщику "последней надежды" (ППН), роль которого в Украине исполняет "Нефтегаз", попали 8,8 миллиона украинских домохозяйств.

Напомним! Тарифы на водоснабжение и водоотвод останутся на уровне действующих до 24 февраля 2022 года, а тарифы на электроэнергию будут действовать до 31 октября 2022 года.

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Соцвыплаты

Помощь для ВПЛ

В августе внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжат получать денежную помощь от государства. Однако, если украинцы со статусом ВПЛ вернулись домой, выплаты им прекращают поступать.

На помощь в размере 2 тысяч гривен (для лиц от 18 лет), или 3 тысяч гривен (для лиц с инвалидностью и детей) могут рассчитывать:

граждане, перемещенные с территории, где ведутся активные боевые действия;

ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.

В список территорий, куда не может вернуться население из-за боевых действий, входит 8 областей и 300 общин:

Днепропетровская – 7 общин;

Донецкая – 66 общин;

Запорожская – 51 община;

Луганская – 37 общин;

Николаевская – 23 общины;

Харьковская – 51 община;

Херсонская – 49 общин;

Сумская – 15 общин.

Денежная помощь от государства для ВПЛ / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Изменятся ли пенсии в августе

В августе повышение пенсий не предусмотрено. Однако, в этом году пенсионерам все же повысят еще раз выплаты – с 1 октября. Минимальная пенсионная выплата для неработающих лиц в возрасте от 65 лет и тех, кто имеет страховой стаж:

мужчины – не менее 35 лет,

женщины – не менее 30 лет.

Она составит 2680 гривен. Также планируется установление ежемесячной компенсационной выплаты в размере 300 гривен лицам в возрасте от 70 до 75 лет. Больше о том, как начисляют пенсии во время войны, рассказывали тут.

Напомним, что в июле повысился прожиточный минимум к которому привязаны ряд соцвыплат, поэтому минимальная пенсия выросла на 93 гривны и теперь составляет 2 027 гривен.

Зарплата и выплаты военным

В среднем зарплата военных колеблется от 13 до 25 тысяч гривен в зависимости от должности и обязанностей. Если военный находится в тылу, то согласно постановлению Кабмина №168, получает 30 тысяч гривен.

На 100 тысяч гривен могут рассчитывать только военные, которые находятся в зоне боевых действий и только за те дни, в которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

Обратите внимание! Если военный попал в плен или нет никаких данных о его нахождении, то его семья получает деньги до момента, пока не будет информации, что человек погиб. То есть 100 тысяч гривен – если военный был в зоне боевых действий, 30 тысяч гривен – если в тылу.

Больше о выплатах украинским военным: смотрите видео

Регистрация для участия в специальной сессии НМТ

Поступающие, которые не смогли зарегистрироваться для участия в ВНО в основной и дополнительный периоды, получат возможность сделать это во время специального периода.

Для этого поступающим необходимо:

с 12 по 15 августа сформировать регистрационную карточку на сайте УЦОКО;

с 25 по 30 августа выбрать населенный пункт для сдачи НМТ на персональной странице;

с 05 сентября по 07 сентября подтвердить на персональной странице намерение принять участие в тестировании и выбрать населенный пункт, наиболее близкий к месту пребывания в период проведения специальной сессии.

Регистрация для участия в специальной сессии НМТ / Инфографика Минобразования

Электронные ТТН

С августа этого года запланирован обязательный переход на электронные товарно-транспортные накладные (ТТН) для общей группы товаров (в случае, если грузополучателем является юрлицо). Напомним, что в тестовом режиме они начали работать еще с 1 апреля 2021 года. По подсчетам Мининфраструктуры, нововведение сэкономит 90% времени и более 500 миллионов гривен на печатании и отправке ТТН.

Переход на электронную форму ТТН позволит упростить процесс оформления груза, сэкономит время и ресурсы, минимизирует злоупотребления, в частности коррупционные, на разных уровнях из-за прозрачности системы, и будет иметь положительное экологическое воздействие,

– объяснил экс-замминистра Агрополитики Дзюба.

Важно! Что касается запуска е-ТТН для специальных групп товаров, в частности, спирта и алкогольных напитков, нефтепродуктов, хлеба, молока, то в планах он состоится не ранее 2023 года.

Что следует знать об е-ТТН

Создавать е-ТТН предприниматель можно на платформах электронного документооборота, где создается личный электронный кабинет.

Для сотрудничества можно выбрать любого провайдера из прошедших сертификацию.

Более того, неважно, с каким провайдером будет работать грузоотправитель, с каким грузополучатель, а с каким перевозчик – данные в е-ТТН будут синхронизироваться через реестр товарно-транспортных накладных Мининфраструктуры и станут доступными для каждой из сторон грузоперевозки, даже если у каждой из них другой провайдер.

Чтобы процессы обработки электронных документов работали должным образом, и все участники цепи могли обмениваться ими – и отправитель, и транспортная компания, и грузополучатель должны использовать систему электронного документооборота, которая имеет интеграцию с реестром товарно-транспортных накладных Министерства инфраструктуры Украины. Собственно, она и должна обеспечивать так называемую интероперабельность.

С августа 2022 года бизнес перейдет на обязательные электронные ТТН – Getty Images

Что будет с ценами на топливо: прогноз

Эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский рассказал изданию "РБК-Украина", что дефицита топлива в Украине в ближайшие месяцы не ожидается.

Бензин . По мнению эксперта, ближайший месяц дефицита бензина не будет. Вместе с тем осенью возможны ограничения по продаже бензина на АЗС.

. По мнению эксперта, ближайший месяц дефицита бензина не будет. Вместе с тем осенью возможны ограничения по продаже бензина на АЗС. Дизельное топливо. Что касается этого вида топлива, то дефицита не будет, хотя осенью будет наблюдаться спрос на дизель со стороны аграриев, которые будут формировать запасы.

Что касается этого вида топлива, то дефицита не будет, хотя осенью будет наблюдаться спрос на дизель со стороны аграриев, которые будут формировать запасы. Авто газ. Белявский прогнозирует, что цена автогаза, скорее всего еще уменьшатся, поскольку на рынке наблюдается избыток предложения.

Напомним! Авто газ продолжает тенденцию снижения цены в течение нескольких последних недель. По состоянию на 29 июля средняя розничная цена на АЗС опустилась до трехмесячного минимума в 20,21 гривны за литр.

Обратите внимание! С 1 августа изменится алгоритм расчета лимитов открытой валютной позиции банками в части неучета увеличения резервов по валютным активам банков.

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Выходные и рабочие дни

В августе украинцы традиционно отмечают День независимости. Однако, в связи с военным положением, в стране упразднены выходные на праздники. Так что 24 августа будет рабочим днем и будет оплачиваться в обычном порядке. Напомним, что военное положение продлится как минимум еще до 25 августа.

Что будет с долларом: прогноз экспертов

Экономический эксперт Тарас Козак считает, что макроэкономически доллар в Украине переоценен. Он не советует сейчас покупать валюту украинцам. "Я бы советовал воспользоваться моментом и продавать валюту по этому курсу", – поделился он.

считает, что макроэкономически доллар в Украине переоценен. Он не советует сейчас покупать валюту украинцам. "Я бы советовал воспользоваться моментом и продавать валюту по этому курсу", – поделился он. Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что со временем гривна может укрепиться. Это связано с тем, что между Украиной, россией, Турцией и ООН было подписано зерновое соглашение, которое позволит нам экспортировать зерно из трех портов.

считает, что со временем гривна может укрепиться. Это связано с тем, что между Украиной, россией, Турцией и ООН было подписано зерновое соглашение, которое позволит нам экспортировать зерно из трех портов. Бывший замглавы НБУ Александр Савченко считает, что курс гривны в условиях войны прогнозировать сложно. Однако, по его словам, курс может стабилизироваться в августе.

считает, что курс гривны в условиях войны прогнозировать сложно. Однако, по его словам, курс может стабилизироваться в августе. Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов убежден, что курс гривны к доллару вряд ли вернется к прежнему уровню.

Напомним! 21 июля НБУ резко поднял официальный курс доллара на 25%, до 36,57 гривны за доллар, поскольку предыдущий не соответствовал реалиям и постепенно терял роль якоря для ожиданий. 29 июля в некоторых обменниках был курс более 42 гривны. Об этом рассказывали здесь.

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