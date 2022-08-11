Організація тимчасово не прийматиме заявки від українських сімей з 23:00 14 серпня. Про це йдеться у дописі ЮНІСЕФ на офіційній сторінці у фейсбуці.

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ЮНІСЕФ призупиняє прийом заявок на виплати для українських сімей

У дописі організації мовиться, що з 14 серпня вона тимчасово припинить прийом заявок на виплату фінансової допомоги для українських сімей у межах програми "Спільно". Причиною цьому є те, що ЮНІСЕФ не встигає обробити ті заявки, що були подані українцями раніше.

Це необхідно для опрацювання заявок та виплат родинам, які відповідають критеріям програми, що подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу,

– пояснюється у повідомленні.

До слова, у ЮНІСЕФ також зазначили, що заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані. Інформацію щодо відновлення можливості подання запитів в організації обіцяють оприлюднити згодом.

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Скільки людей вже отримали виплати

Разом з тим в ЮНІСЕФ повідомили, що станом на 10 серпня вони вже надали допомогу понад 112 тисячам українських родин, які виховують загалом 331 тисячу дітей. Серед неповнолітніх, які отримали фінансову допомогу від організації, – 33 тисячі дітей з інвалідністю.

Зазначається, що загалом у межах програми "Спільно" ЮНІСЕФ надасть фінансову допомогу до 265 тисячам українських сімей. Нагадаємо, що за програмою, українські родини отримують 2 200 гривень на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців.

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