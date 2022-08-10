Адвокатка Анна Даніель в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла, як українським ВПО отримати міжнародну допомогу.

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Даніель нагадала, що міжнародна допомога надається постраждалим від війни із найбільш незахищених категорій населення, відповідно до критеріїв вразливості, які погоджені в меморандумах з міжнародними організаціями.

Така допомога виплачується у розмірі від 2200 до 2500 гривень протягом 1 – 3 місяців. І є додатковою до державних.

Цікаво! Міністерство соціальної політики України прозвітувало, що відповідно до меморандумів, укладених з агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями, було залучено понад 10 мільярдів гривень для виплати допомог більше ніж 2 мільйонам людей, постраждалих від війни.

Як звернутися для отримання міжнародної допомоги

Через органи соцзахисту або через сайт "єДопомога". Міністерство соціальної політики України збирає цю інформацію і передає списки міжнародним організаціям для виплат, щоб не відбувалось дублювань. Онлайн або безпосередньо через представництво міжнародної організації в Україні.

Допомогу надає Агентство ООН у справах біженців. Це глобальна організація, яка присвячує свою діяльність порятунку життів, захисту прав та побудові кращого майбутнього для біженців, вимушено переміщених громад та осіб без громадянства.

Особливі умови програми

Отримати допомогу може внутрішньопереміщені особи, які належать до однієї чи декількох вразливих категорій, зокрема:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з двома або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (старше 60 років);

родина, яка утримується однією/кількома особами похилого віку або особою похилого віку з одним чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджено).

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