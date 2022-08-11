Организация временно не будет принимать заявки от украинских семей с 23:00 14 августа. Об этом говорится в сообщении ЮНИСЕФ на официальной странице в фейсбуке.
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ЮНИСЕФ приостанавливает прием заявок на выплаты для украинских семей
В посте организации говорится, что с 14 августа она временно прекратит прием заявок на выплату финансовой помощи для украинских семей в рамках программы "Совместно". Причиной тому является то, что ЮНИСЕФ не успевает обработать те заявки, которые были поданы украинцами ранее.
Это необходимо для обработки заявок и выплат семьям, отвечающих критериям программы, которые подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь,
– объясняется в сообщении.
К слову, в ЮНИСЕФ также отметили, что заявки, поданные до 23:00 14 августа, будут проработаны. Информацию о возобновлении возможности подачи запросов в организации обещают обнародовать впоследствии.
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Сколько человек уже получили выплаты
Вместе с тем в ЮНИСЕФ сообщили, что по состоянию на 10 августа они уже оказали помощь более 112 тысячам украинских семей, воспитывающих в общей сложности 331 тысячу детей. Среди несовершеннолетних, получивших финансовую помощь от организации, – 33 тысячи детей с инвалидностью.
Отмечается, что в рамках программы "Совместно" ЮНИСЕФ предоставит финансовую помощь до 265 тысячам украинских семей. Напомним, что по программе, украинские семьи получают 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.
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