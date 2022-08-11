Повышение пенсий к концу года

С 1 октября у пенсионеров, которым исполнилось более 70 лет, пенсионные выплаты вырастут на 300 гривен. Такие повышения произойдет в рамках специальной пенсионной программы от государства.

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Минимальная пенсия для этой категории не будет меньше 3 тысяч гривен. Но при условии, что имеют полный страховой стаж. Если же его недостаточно, то прибавка будет пропорциональна тому, сколько лет не хватает человеку.

Также глава Минсоцполитики Оксана Жолнович поделилась, что, несмотря на военное положение, эта социальная программа не будет отменена и запланированные повышения состоятся.

Мы стараемся выдерживать все социальные стандарты, заложенные в государственном бюджете. Если мы говорим об увеличении, то планируется до конца года еще несколько повышений социальных гарантий,

– подчеркнула она.

Прожиточный минимум в декабре вырастет

Согласно госбюджету на этот год, прожиточный минимум повысят еще раз, а соответственно вырастет и привязанная к нему минимальная пенсия. Следовательно, минимальная пенсия с 1 декабря составит 2 093 гривны.

С 1 декабря гражданам до 70 лет, страховой стаж которых составляет минимум 35 лет для мужчин и 30 – для женщин, получающих пенсию в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и не работающих, минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2,5 тысяч гривен.

Обратите внимание! В Минсоцполитики подчеркнули, что предусмотренные в плановом бюджете повышение реализовать удастся. В ведомстве отметили и то, что социальные выплаты – пенсии и выплаты незащищенным слоям населения – вторые в приоритете после военных. Так что пенсионеры вполне могут рассчитывать на анонсированные повышение выплат от государства . Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

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