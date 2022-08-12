Украинцы во время войны могут получить выплаты как от государства, так и от международных организаций. Решения в последнем случае о предоставлении помощи и самой суммы выплаты принимают именно международные организации.

ЮНИСЕФ приостановит прием заявок на выплаты для украинских семей

Минсоцполитики формирует список заявок

Министерство социальной политики формирует список заявок из граждан соответствующих категорий. В приоритете – самые незащищенные слои населения.

Конкретных сроков по времени, когда могут поступить деньги, местные власти назвать не могут. Ведь все зависит от того, как быстро международная организация примет решение о выплатах.

О поступлении денег сообщат в смс

Люди могут проверить, какой статус заявки, на платформе есть Помощь. Также можно ожидать смс. Отдельно результаты рассмотрения не будут сообщать.

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Что делать переселенцам, не получившим деньги от государства

  • Следует обратиться на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548.
  • По словам вице-премьера Ирины Верещук, причина может быть в том, что Действие не передало часть заявок органам местного самоуправления. Это могло задеть десятки тысяч человек.
  • Другая причина – заявки не оформили должным образом. Речь идет о неправильной подаче документов.

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