Украинцы во время войны могут получить выплаты как от государства, так и от международных организаций. Решения в последнем случае о предоставлении помощи и самой суммы выплаты принимают именно международные организации.
ЮНИСЕФ приостановит прием заявок на выплаты для украинских семей
Минсоцполитики формирует список заявок
Министерство социальной политики формирует список заявок из граждан соответствующих категорий. В приоритете – самые незащищенные слои населения.
Конкретных сроков по времени, когда могут поступить деньги, местные власти назвать не могут. Ведь все зависит от того, как быстро международная организация примет решение о выплатах.
О поступлении денег сообщат в смс
Люди могут проверить, какой статус заявки, на платформе есть Помощь. Также можно ожидать смс. Отдельно результаты рассмотрения не будут сообщать.
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Что делать переселенцам, не получившим деньги от государства
- Следует обратиться на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548.
- По словам вице-премьера Ирины Верещук, причина может быть в том, что Действие не передало часть заявок органам местного самоуправления. Это могло задеть десятки тысяч человек.
- Другая причина – заявки не оформили должным образом. Речь идет о неправильной подаче документов.