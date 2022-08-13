У Зеленского напомнили, как переселенцам из Крыма получать деньги от государства

Украинцы, пострадавшие от войны, могут рассчитывать на финансовую помощь. Ее будут предоставлять тем, кто остается под временной оккупацией, или тем, кто сумел выбраться на подконтрольную Украине территорию.

Как переселенцам из Крыма получать деньги от государства

Кстати, во время войны можно получить выплаты как от государства, так и от международных организаций. В частности, это касается граждан Украины, переместившихся с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополь. Так, в представительстве Президента Украины в Крыму напомнили, как именно можно получить средства от государства.

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В представительстве подчеркнули, что выплаты предоставляются:

вынужденно перемещенным лицам из тех территориальных общин, которые расположены в районах проведения боевых действий или находятся во временной оккупации, окружении воинских формирований государства-оккупанта;

внутренне перемещенным лицам, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате вооруженных действий России и подавших заявку на возмещение соответствующих потерь.

Выплаты предоставляются внутренне перемещенным лицам, которые обратились за предоставлением адресной помощи до 30 апреля 2022 включительно, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 332 от 20 марта 2022 года.

Размер денежной помощи для лиц с инвалидностью и детей составляет 3000 гривен, для всех других лиц – 2000 гривен. Получить средства можно на номер текущего счета есть Поддержка или номер банковского счета заявителя.

Куда обращаться за помощью

Ресурсы по предоставлению финансовой и юридической помощи украинцам, вынужденно переместившимся с территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь:

Платформа еПомощь предоставляет возможность подать заявку в поддержку от международных организаций – денежная и гуманитарная помощь;

Общественная организация КрымSOS ;

Платформа Содействие объединяет волонтерские и государственные инициативы для гуманитарной помощи во время войны;

еМалятко предоставляет денежную компенсацию в размере 6 300 гривен за "упаковку малыша";

ЮНИСЕФ оказывает ежемесячное пособие в размере 2 220 гривен (такую финансовую помощь раз в месяц оказывает ряд организаций, все они реализуют программу ООН);

Украинский Хельсинкский союз по правам человека оказывает безвозмездную юридическую и правовую помощь.

Кроме того, в представительстве призвали делиться в комментариях общественными организациями и благотворительными фондами, оказывающими помощь людям, вынужденно перемещенным с временно оккупированного Крымского полуострова.

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