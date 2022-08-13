Як переселенцям з Криму отримувати гроші від держави

До слова, під час війни можна отримати виплати, як від держави, так і від міжнародних організацій. Зокрема, це стосується громадян України, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Так, у представництві Президента України в Криму нагадали, як саме можна отримати кошти від держави.

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У представництві підкреслили, що виплати надаються:

  • вимушено переміщеним особам із тих територіальних громад, які розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні військових формувань держави-окупанта;
  • внутрішньо переміщеним особам, чиє житло зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок збройних дій росії та які подали заявку на відшкодування відповідних втрат.

Розмір грошової допомоги для осіб з інвалідністю та дітей становить 3 000 гривень, для всіх інших осіб – 2 000 гривень. Отримати кошти можна на номер поточного рахунку єПідтримка або номер банківського рахунку заявника.

Куди звертатися за допомогою

Ресурси з надання фінансової та юридичної допомоги українцям, які вимушено перемістилися з територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь:

  • Платформа єДопомога надає можливість подати заявку на підтримку від міжнародних організацій – грошова та гуманітарна допомоги;
  • Громадська організація КримSOS;
  • Платформа Співдія об'єднує волонтерські та державні ініціативи для гуманітарної допомоги в час війни;
  • єМалятко надає грошову компенсацію у розмірі 6 300 гривень за "пакунок малюка";
  • ЮНІСЕФ надає щомісячну допомогу у розмірі 2 220 гривень (таку фінансову допомогу раз на місяць надає низка організацій, усі вони реалізують програму ООН);
  • Українська Гельсінська спілка з прав людини надає безоплатну юридичну та правову допомогу.

Крім того, у представництві закликали ділитися в коментарях громадськими організаціями та благодійними фондами, які надають допомогу людям, вимушено переміщеним із тимчасово окупованого Кримського півострова.

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