Как переселенцам из Крыма получать деньги от государства

Кстати, во время войны можно получить выплаты как от государства, так и от международных организаций. В частности, это касается граждан Украины, переместившихся с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополь. Так, в представительстве Президента Украины в Крыму напомнили, как именно можно получить средства от государства.

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В представительстве подчеркнули, что выплаты предоставляются:

вынужденно перемещенным лицам из тех территориальных общин, которые расположены в районах проведения боевых действий или находятся во временной оккупации, окружении воинских формирований государства-оккупанта;

внутренне перемещенным лицам, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате вооруженных действий России и подавших заявку на возмещение соответствующих потерь.

Обратите внимание! Выплаты предоставляются внутренне перемещенным лицам, которые обратились за предоставлением адресной помощи до 30 апреля 2022 включительно, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 332 от 20 марта 2022 года.

Размер денежной помощи для лиц с инвалидностью и детей составляет 3000 гривен, для всех других лиц – 2000 гривен. Получить средства можно на номер текущего счета есть Поддержка или номер банковского счета заявителя.

Куда обращаться за помощью

Ресурсы по предоставлению финансовой и юридической помощи украинцам, вынужденно переместившимся с территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь:

Платформа еПомощь предоставляет возможность подать заявку в поддержку от международных организаций – денежная и гуманитарная помощь;

Общественная организация КрымSOS ;

Платформа Содействие объединяет волонтерские и государственные инициативы для гуманитарной помощи во время войны;

еМалятко предоставляет денежную компенсацию в размере 6 300 гривен за "упаковку малыша";

ЮНИСЕФ оказывает ежемесячное пособие в размере 2 220 гривен (такую финансовую помощь раз в месяц оказывает ряд организаций, все они реализуют программу ООН);

Украинский Хельсинкский союз по правам человека оказывает безвозмездную юридическую и правовую помощь.

Кроме того, в представительстве призвали делиться в комментариях общественными организациями и благотворительными фондами, оказывающими помощь людям, вынужденно перемещенным с временно оккупированного Крымского полуострова.

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