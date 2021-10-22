У соцмережах аферисти відкрито поширюють розцінки на фейкові COVID-сертифікати

Рівень захворюваності на коронавірус в Україні б'є рекорди, однак далеко не всі розуміють справжню загрозу. Так, аферисти закликають українців купувати сертифікати вакцинації, замість того, щоб робити щеплення.

Сертифікати у "Дію" за 2200 гривень

COVID-документи продають у телеграм-каналах. Аферисти зізналися, що раніше їх вже блокувало Міністерство цифрової трансформації. Однак вони вирішили і далі займатися злочинною діяльністю.

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Які ціни опублікували аферисти

Аферисти пропонують не лише фейкові сертифікати вакцинації, а й довідки про протипокази до щеплення, негативний ПЛР-тест та довідки про перенесену хворобу й наявність антитіл.

Найдешевше обійдеться купити підробку негативного ПЛР-тесту – 300 гривень. Міжнародний сертифікат вакцинації коштуватиме 600 гривень зі знижкою. Раніше його нібито продавали за 1800 гривень.

Водночас фейковий сертифікат, який оформляють одразу у додатку "Дія", коштуватиме 1 600 гривень. Аферисти навіть пропонують внести дані за стару дату, однак оплата за таку "послугу" буде більшою – 2 200 гривень.



Аферисти опублікували ціни за підробку COVID-документів

Фальшиві документи замовникам обіцяють доставити додому кур'єром. Зловмисники тиснуть на населення тим, що уряд нібито планує запровадити відеофіксацію кожного щеплення, тому вони радять "встигнути скористатися послугами".

До речі, у телеграм-каналі публікують безліч відеовідгуків від людей, які замовляти фейкові документи. Вони дякують аферистам, що ті так швидко зробили підробки: "Всього за 20 – 30 хвилин".

Поліція працює над викриттям зловмисників

У пресслужбі кіберполіції розповіли журналістам 24 каналу, що зараз активно працюють над викриттям шахраїв.

Вони виростають як гриби. Головне знайти виконавця, який продає ці довідки,

– наголосили правоохоронці.

Що загрожує за підробку COVID-сертифікатів

За підробку документів передбачена кримінальна відповідальність. Так, особам які займаються створенням фейкових COVID-сертифікатів, загрожує:

штраф у розмірі 17 тисяч гривень;

або арешт на 6 місяців,

або обмеження волі на 2 роки.

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Зауважимо, повторне вчинення цього кримінального правопорушення загрожує обмеженням чи позбавленням волі на строк до 5 років.

Перед законом відповідатимуть і ті, які куплять фейковий документ. Для них передбачене таке покарання: