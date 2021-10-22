В соцсетях аферисты открыто распространяют расценки на фейковые COVID-сертификаты
Источник:24 канал
Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине бьет рекорды, однако далеко не все понимают настоящую угрозу. Так, аферисты призывают украинцев покупать сертификаты вакцинации вместо того, чтобы делать прививки.
Сертификаты в "Дия" за 2200 гривен
COVID-документы продают в телеграм-каналах. Аферисты признались, что ранее их уже блокировало Министерство цифровой трансформации. Однако они решили и дальше заниматься преступной деятельностью.
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Какие цены опубликовали аферисты
Аферисты предлагают не только фейковые сертификаты вакцинации, но и справки о противопоказаниях к прививке, отрицательный ПЦР-тест и справки о перенесенной болезни и наличии антител.
Дешевле всего обойдется купить подделку отрицательного ПЦР-теста – 300 гривен. Международный сертификат вакцинации будет стоить 600 гривен со скидкой. Ранее его якобы продавали за 1800 гривен.
В то же время фейковый сертификат, который оформляют сразу в приложении "Дия", будет стоить 1 600 гривен. Аферисты даже предлагают внести данные на старую дату, но оплата за такую "услугу" будет больше – 2 200 гривен.
Аферисты опубликовали цены за подделку COVID-документов
Фальшивые документы заказчикам обещают доставить домой курьером. Злоумышленники давят на население тем, что правительство якобы планирует ввести видеофиксацию каждой прививки, поэтому они советуют "успеть воспользоваться услугами".
Кстати, в телеграм-канале публикуют множество видеоотзывов от людей, которые заказывают фейковые документы. Они благодарят аферистов, что те так быстро сделали подделки: "Всего за 20–30 минут".
Полиция работает над разоблачением злоумышленников
В пресс-службе киберполиции рассказали журналистам 24 канала, что сейчас активно работают над разоблачением мошенников.
Они вырастают как грибы. Главное найти исполнителя, который продает эти справки,
– подчеркнули правоохранители.
Что грозит за подделку COVID-сертификатов
За подделку документов предусмотрена уголовная ответственность. Так, лицам занимающимся созданием фейковых COVID-сертификатов, грозит:
- штраф в размере 17 тысяч гривен;
- или арест на 6 месяцев,
- или ограничение свободы на 2 года.
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Заметим, повторное совершение этого уголовного правонарушения грозит ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.
Перед законом будут отвечать и те, кто купят фейковый документ. Для них предусмотрено такое наказание:
- 850 гривен штрафа,
- или арест до 6 месяцев,
- или ограничением свободы до 2 лет.