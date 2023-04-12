У Національній психологічній асоціації не перевірятимуть діяльність Субботи: у чому причина

Національна психологічна асоціація України не буде перевіряти факти, оприлюднені у розслідуванні про Спартака Субботу. Проте там зауважили, що ця ситуація є "холодним душем".

Спартак Суббота не є членом спілки Національної психологічної асоціації України, тому там не можуть застосовувати до нього якісь санкції.

До теми "Субботу спростували посеред тижня": як українці реагують на розслідування про Спартака

Спартак Суббота не член спілки Національної психологічної асоціації України

Коротке пояснення:

Психотерапевт Ілля Полудьонний провів скрупульозне розслідування щодо діяльності, освіти та наукового ступеню Спартака Субботи, збираючи докази 7 місяців.

Якщо коротко, згідно з розслідуванням, у Субботи немає медичної освіти, він приписував собі регалії психолога та психотерапевта.

Також він 5 років видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації й брехав про публікацію в авторитетній базі Scopus.

Крім цього, Полудьонний стверджує, що Суббота грубо порушував етику, вступаючи в еротичні стосунки з клієнтками.

За словами президентки спілки Валерії Палій, Спартак Суббота не є членом Національної психологічної асоціації, тому там не будуть перевіряти його діяльність. І застосувати проти нього якісь санкції вони не можуть.

Членство у НПА є добровільним. Психолог, який хоче вступити до асоціації, повинен подати відповідну заяву, підтвердити документами набуту фахову освіту та погодитися з етичним кодексом організації. Зараз у спілці перебувають 1, 5 тисячі фахівців зі всієї України, а Спартака Субботи там немає.

Спартак Субота ніколи не подавав заяву на членство до НПА. Однак в оприлюдненому розслідуванні є й інші фігуранти, які є членами НПА. І ми направили запит до нашої етичної комісії, де будуть робити аналіз – чи порушує їхня поведінка стандарти професійної спільноти та етичний кодекс психолога НПА. Ми також попросили етичну комісію цю ситуацію публічно прокоментувати,

– сказала Валерія Палій.

Спілка перевірить наукового керівника та "колегу" Субботи

Президентка НПА повідомила, що спілка перевірить поведінку психологів Віталія Луньова та Олександри Білявської, які також фігурують у розслідуванні Іллі Полудьонного. Зокрема Віталій Луньов вважається науковим керівником дисертації Спартака Субботи. Також з розслідування випливає, що наукові роботи Субботи й Білявської містять схожі фрагменти.

Палій додала, що скандал навколо Спартака Субботи є "холодним душем" і вчить розвивати критичне мислення та не довіряти усьому, що кажуть з екранів, навіть якщо ця постать – харизматична.

Розслідування викриває багато проблем на сьогоднішній момент. Йдеться і про регуляцію психологічних послуг, і про те, як часто не критично суспільство ставиться до так званих лідерів думок,

– сказала президентка НПА.

Вона переконана, що ринок надання психологічних послуг потребує певної регуляції, тому що зараз у законодавстві є суттєві прогалини, внаслідок яких споживачі послуг психологів не захищені.

Наприклад, у нас не поширена культура запиту дипломів у психологів. Немає загальнообов’язкових відкритих реєстрів. Так, ми можемо засуджувати і робити етичний аналіз. Однак це дуже обмежені санкції,

– уточнила Палій.

Натомість Спартак Суббота назвав висновки розслідування "неправильними" і заявив, що буде захищати "свою аудиторію та близьких від хейту". Також він пообіцяв зібрати всі документи, які підтверджують його освіту.